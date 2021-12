Licitação do BRT será publicada até o fim de 2016

A prefeitura apresentou nesta sexta-feira, 11, o Projeto de Corredores de Transporte Público Integrado de Salvador, o BRT, para empresários do setor da construção civil na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no Stiep, em Salvador. O encontro serviu também para a Prefeitura colher sugestões do setor para aprimorar a modelagem da licitação que sai ainda em 2016.

“Foi um encontro bastante produtivo, onde a Prefeitura de Salvador informou sobre aspectos técnicos e legais do projeto, com o objetivo de dar maior divulgação e transparência ao edital de licitação, que será realizado sob o Regime Diferenciado de Contratação (RDC) e lançado até o final do ano”, afirmou o secretário da Casa Civil, Luiz Carreira, que participou da apresentação com o secretário Municipal da Mobilidade, Fábio Mota.

A previsão é que com as vias exclusivas o percurso de ônibus entre a Lapa e o Iguatemi aconteça em 16 minutos. Serão construídas 12 estações, 12 km de via e oito conjuntos de viadutos. O projeto integral será implantado ao longo da Avenida Vasco da Gama, Rua do Lucaia, Avenida Juracy Magalhães e Avenida ACM, desde a entrada da Estação da Lapa até a Estação de Integração Iguatemi (metrô/BRT).

De acordo com o poder municipal, os veículos utilizados pelo sistema BRT serão do tipo ônibus articulados com capacidade para 170 passageiros, portas largas e comprimento máximo de 23m. O BRT vai beneficiar não só os bairros do corredor viário, mas também a população que tem como destino as principais áreas da Pituba, Iguatemi, Avenida Tancredo Neves, Vale das Pedrinhas, Rio Vermelho, Ondina e vários outros bairros da cidade.

“Esse projeto vai beneficiar mais de 30 mil pessoas por hora. Ele representa a melhoria efetiva da mobilidade e o desenvolvimento de um transporte público com ainda mais qualidade para Salvador”, defendeu Fábio Mota.

O projeto já tem garantidos para esta primeira etapa recursos da ordem de R$408 milhões, em operações de crédito mediante contratos já assinados com a Caixa. Serão construídos corredores exclusivos de circulação para os ônibus, além de melhorias no sistema viário, com implantação de faixas de fluxo contínuo nas Avenidas Juracy Magalhães e ACM. O projeto prevê ainda estações e conjuntos de viadutos nos principais locais de cruzamento. Serão também realizadas obras de macrodrenagem, urbanização e paisagismo ao longo do corredor e implantadas ciclovias.

Participaram também da apresentação o presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA), Carlos Henrique Passos, e o superintendente Regional da Caixa, José Anselmo Cunha.

