Licitação de ônibus é publicada hoje

A Prefeitura de Salvador anuncia para esta quinta-feira, 3, a publicação no Diário Oficial do Município do aviso de licitação do Sistema de Transporte Coletivo de Salvador (STCO).



Elaborado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut), o edital prevê a exploração dos serviços de transporte público da capital feitos por ônibus.



Segundo os planos da gestão, com a licitação a média de idade da frota de ônibus - que já chegou a dez anos - deverá diminuir para 3,5 anos, até 2016.



Os recursos vão ser reinvestidos em transporte público e na infraestrutura de mobilidade. A tarifa inicial é de R$ 2,80, com previsão de reajuste anual, com base na variação no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O primeiro reajuste deverá ocorrer em janeiro de 2015.



Pelo edital, as concessionárias terão que prestar informações via painéis de mensagens, sobre os horários de passagem dos ônibus em tempo real nos terminais, estações e pontos de parada.



A consulta sobre linhas e horários de ônibus pelo usuário poderá ser feita também pelo celular, via SMS.



Os ônibus serão dotados de painéis digitais com informações de linhas e trajetos, complementando o painel dianteiro. Será também criado um call center para prestar informações e receber reclamações, por telefone.



Prazo



O período de exploração dos serviços é de 25 anos, sem renovação, pela empresa que apresentar o maior valor de outorga.



Segundo o secretário de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, "veículos a serem incorporados à frota, após a licitação, serão adaptados para utilização de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de possuir sistema de ventilação".

