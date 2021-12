Licitação de obra na Av. Contorno sai nesta sexta-feira

Após as chuvas registradas nesta quinta-feira, 10, em Salvador, o prefeito ACM Neto disse que será publicado nesta sexta, 11, no Diário Oficial do Município, uma licitação para obra de contenção da encosta na Avenida Contorno, que teve o trânsito interditado no local.

O investimento da obra será de R$ 2,1 milhões, com previsão de oito meses para construção. O local já sofreu graves deslizamentos no primeiro semestre deste ano.

Nesta quinta, o trânsito nas duas faixas da via voltou a ser interditado. A previsão é que seja liberado caso o volume das chuvas, previstas para até domingo, reduza.

Ainda segundo Neto, foi feito um estudo por técnicos da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que estipulou que a encosta suporta o limite máximo de 15 mm de chuva, mas, com os 137,6 mm registrados ontem, a interdição foi adotada como "forma de precaução".

"Tivemos um deslizamento sério no primeiro semestre. Dedicamos os últimos meses, ao lado da Ufba, para fazer um estudo profundo do projeto da Avenida Contorno. Uma chuva como a de hoje (quinta), nós fomos obrigados, por uma questão de segurança, a interditar as duas vias", ressaltou Neto.

A vendedora Romilda Andrade, de 41 anos, esperou três horas para sair da Avenida Vasco da Gama e chegar até o Comércio. De lá, por conta da interdição, teve que caminhar até a Bahia Marina, para onde se dirigia.

"Já sofri por ter que esperar um ônibus, e ainda tem essa situação da Contorno. Hoje (ontem) foi horrível", destacou Romilda.

Interdições

No último 16 de julho, a terra da encosta, que fica abaixo do Museu de Arte Sacra da Bahia, deslizou, e o trânsito foi interditado. No local, foram colocadas lonas. No entanto, a proibição se repetiu no dia 25 do mesmo mês, após chuvas e riscos de novos deslizamentos.

"O período do deslizamento até hoje foi exatamente o tempo de definição do projeto e do orçamento. Espero que com a realização da obra possamos resolver definitivamente", destacou o prefeito.

O trânsito na região do Comércio e da Calçada ficou engarrafado. Na avenida França, coletivos fizeram três fileiras por conta do congestionamento. "Meu dever e minha responsabilidade me obrigam a fazer isso, mesmo sabendo que traz transtorno para o trânsito", acrescentou Neto.

Os riscos de novos deslizamentos na encosta permanecem. O secretário municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, Paulo Fontana, disse que há risco até para o Museu de Arte Sacra. "Ninguém pode garantir nada. Não podemos dizer que o risco é zero", afirmou.

