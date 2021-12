Licenciamento de ambulantes para festa de Iemanjá começa nesta quinta-feira

Teve início nesta quinta-feira, 24, o licenciamento para os interessados em trabalhar na festa de Iemanjá, que ocorre tradicionalmente no dia 2 de fevereiro. O cadastro pode ser feito pelo site do Sistema de Credenciamento de Ambulantes, entre 12h de quinta-feira, 24, e 23h59 de sexta-feira, 25. São 437 vagas, sendo 400 para isopor e as outras vagas serão distribuídas entre baianas, carrinhos e food trucks.

Os valores da licença variam entre R$ 25,06 para tabuleiros e R$ 281,96 para food trucks de até cinco metros de comprimento. Após o cadastro e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), que será emitido pelo site, o ambulante deve comparecer na sede da Semop com RG e o DAM pago, das 9h às 12h, para o cadastro ser efetivado.

Cada licenciado receberá capacitação do patrocinador e terá direito a um isopor grande e um pequeno, que tem que ser retirado na Associação Cultural Caballeros de Santiago, localizada na Rua da Paciência, 441, Rio Vermelho, das 15h do dia 1º até 11h do dia 2 de fevereiro. A instalação deverá ser feita no dia 2 de fevereiro e a desmontagem no dia 3.

Na festa, vale a regra para proteção da marca patrocinadora tanto para a caixa quanto para os produtos. Só poderão ser vendidos itens da empresa Ambev em área pública. A fiscalização será intensificada no perímetro entre o restaurante Fogo de Chão até a Paciência.

É proibida a comercialização de produtos em carros de mão, carros-prancha, fogareiros, caixotes, churrasqueiras e bebidas pré-preparadas artesanalmente, como príncipe maluco. Também é proibido o uso de embalagens reaproveitadas, de louças, alumínio ou de vidro, que devem ser substituídas por descartáveis.

Todo material irregular será apreendido e serão encaminhados para o Setor de Guarda de Bens Apreendidos (Segub), situado na Av. San Martin, na sede da Guarda Civil Municipal (GCM). Para recuperar o material, tem que comparecer à Segub depois do encerramento da festa, munido de documento de identidade, auto ou lacre de apreensão, mediante pagamento de multas, que vão de R$ 74,05 a R$ 145,98.

