Licenciamento de ambulantes para festa de Iemanjá acontece nesta segunda-feira

O cadastramento para os ambulantes interessados em trabalhar na festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, realizada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, poderá ser realizado nesta segunda-feira, 15.

O licenciamento deve ser feito pelo site do Sistema de Credenciamento de Ambulantes, entre 10h e 23h59, ou enquanto houver vagas.

Ao todo, serão 537 vagas distribuídas entre isopor, baianas, carrinhos e food trucks. Os valores da licença variam entre R$ 25,06 para tabuleiros e R$ 451,13 para food trucks acima de 10 metros de comprimento.

Após o cadastro, o ambulante deve comparecer ao setor de Licenciamento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), com documentos pessoais e o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pago.

Cada licenciado terá direito a um isopor, que deverá ser retirado na Associação Cultural Caballeros de Santiago, localizada na rua da Paciência, 441, no Rio Vermelho, das 17h do dia 1º até 12h do dia 2.

