Liberdade já conta com mercado municipal

Construído para abrigar parte dos comerciantes da tradicional feira do Japão, o novo Mercado Municipal da Liberdade Antônio Lima foi entregue pela prefeitura na manhã desta segunda-feira, 20.

Os comerciantes que trabalhavam ao longo da rua Gonçalves Coelho, no bairro da Liberdade, foram realocados para o novo mercado, que conta com 18 boxes destinados para produtores de hortifrúti, carne e frutos dos mar. A principal via que corta a feira também passa por uma requalificação, recebendo novo sistema de drenagem, pavimentação, calçamento e acessibilidade, prevista para ser entregue no segundo semestre. Ao total foram investidos aproximadamente R$ 1,8 milhão nas obras.

"A nossa maior preocupação era que a feira fosse extinta. A partir das negociações feitas com a prefeitura, apresentamos a viabilidade de a feira continuar existindo", disse Marcos Luiz Almeida, presidente da Associação dos Feirantes e Ambulantes de Salvador e Região Metropolitana (Asfaerp).

"Apresentamos um projeto que contempla um piso compartilhado e barracas padronizadas. As carnes, vísceras e frutos do mar serão realocadas para o interior do mercado, pois esse tipo de produto é proibido de ser comercializado em vias públicas", afirmou Rosemma Maluf, secretária municipal de Ordem Pública (Semop).

"A intenção é integrar o mercado à tradicional feira do Japão", completou o prefeito ACM Neto.

Até o momento a prefeitura entregou três mercados municipais, nos bairros de Periperi, Cajazeiras e Itapuã. Está previsto para o final do mês a entrega do Mercado das Flores, no Dois de Julho, e o Mercado Popular, na ladeira da Água Brusca (Comércio). O Mercado de São Miguel (Baixa dos Sapateiros) deve passar por reforma após a licitação.

Homenageado

O prefeito ACM Neto lembrou que a homenagem ao ex-vereador Antônio Lima, que dá nome ao mercado, falecido em março deste ano, é um reconhecimento da importância pela atuação como feirante, como político e como representante do bairro da Liberdade.

Além disso, ele salientou que a relação entre prefeitura e comerciantes de rua mudou de medo para parceria nos últimos três anos e que a administração municipal vem investindo na construção de mercados e requalificação de feiras livres e áreas de atuação do comércio de rua.

"Está sendo entregue o mercado municipal em um bairro tão importante e que tem uma tradição muito forte do comércio informal, como é o caso da Liberdade. Agora os feirantes e ambulantes vão poder trabalhar de uma forma muito mais organizada e em uma estrutura completa, coberta e padronizada que será administrada diretamente pela prefeitura".

