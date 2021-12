Liberado viaduto que facilita tráfego entre Paralela e Imbuí

Foi liberado neste sábado, 27, o acesso ao terceiro viaduto do Complexo Viário Imbuí-Narandiba. A construção liga a avenida Luís Viana Filho (Paralela) ao Imbuí e serve como retorno para quem deseja voltar à via no sentido centro-aeroporto.

Inaugurado pelo governador Jaques Wagner, o novo viaduto possui três faixas no mesmo sentido, com 415 metros de extensão. O tráfego de ciclistas e pedestres é proibido na via. Segundo o governador, "não tem como fazer uma ciclovia que não terá continuidade na avenida principal, que é a Paralela".

"Esse viaduto é exclusivo para carros e tem o objetivo de desafogar ainda mais o trânsito de Salvador. Para os pedestres, há uma passarela a cerca de dez metros do local", comentou Wagner.

Para o diretor de obras estruturantes da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), Sérgio Silva, o funcionamento do viaduto liberado ontem vai refletir ainda no trânsito de regiões próximas.

"O fluxo atual de veículos no trecho final da Paralela, no sentido Iguatemi, será reduzido. Quem deseja acessar os bairros do Imbuí e Boca do Rio, ou trafegar no sentido contrário da avenida, não vai mais precisar seguir até o viaduto existente na Av. Luís Eduardo Magalhães", disse.

O complexo viário faz parte do programa Mobilidade Salvador, cujo investimento foi de R$ 8,5 bilhões para a construção de novas vias na cidade. Segundo o governador, estão em andamento as obras da Estrada do Curralinho e os dois corredores transversais de tráfego, que ligam a orla atlântica ao subúrbio ferroviário.

Lazer

Próximo à subida do viaduto foi construída a praça Multiuso, com opções de esporte, lazer infantil, estacionamento e paisagismo.

Localizado próximo ao Condomínio Amazonas, o espaço tem seis mil m2 e ganhou uma pista de corrida para automóveis de controle remoto. O governador se disse "surpreso" com o bom número de pessoas praticando o hobby no local.

Foram investidos R$ 3,3 milhões, que recebeu serviços de macrodrenagem para evitar alagamentos, de acordo com o governo. Quanto à segurança, Wagner prometeu intensificar o policiamento na região e ampliar o quadro de agentes.

Jaques Wagner também inaugurou, na praça central do Imbuí, o monumento histórico intitulado "Ode a Jorge Amado", obra que foi restaurada pelo artista plástico Tatti Moreno.

adblock ativo