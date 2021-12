Levi Vasconcelos estreia nova coluna em A TARDE

O jornalista Levi Vasconcelos, que nos últimos dez anos comandou a coluna Tempo Presente na editoria de Opinião de A TARDE, vai fazer carreira solo. A partir da edição de quarta-feira de cinzas, ele assinará espaço próprio na editoria de Política, presenteando os leitores com novos conteúdos.

A coluna de Levi será um espaço de análise e reflexão, por meio de comentários mais longos e de notas acerca do cenário político baiano e brasileiro. Abordará também histórias de outros matizes, "causos" contados do jeito próprio e diferenciado do colunista, e ainda abrigará a seção Política com Vatapá, tradicionalmente publicada no fim de semana.

"É um novo desafio que estou pronto para encarar, e sendo esse um ano eleitoral, tem uma pimenta a mais no cardápio", afirma Levi. Com a iniciativa, A TARDE amplia a cobertura política e a oferta de leitura exclusiva para seu público, que ao longo de 2018 irá se surpreender com outras novidades que estão sendo preparadas.

Tempo Presente

A coluna Tempo Presente seguirá sendo publicada diariamente, com exceção das segundas-feiras, abastecida pela equipe de profissionais de A TARDE em Salvador, São Paulo e Brasília.

Com 64 anos de idade, Levi Vasconcelos se graduou como jornalista na Universidade Federal da Bahia (Ufba) e tem duas pós graduações: em Gestão de Multimeios de Comunicação (FTC) e Marketing Político (Universidade Católica de Salvador). Iniciou a carreira no antigo Jornal da Bahia em 1975, com vasta experiência em reportagens diversas, e há cerca de 20 anos atua com foco maior na política, sendo considerado um dos mais conceituados jornalistas baianos.

