Levar comida e bebida de casa para praia sai mais em conta

Cansados dos altos valores cobrados nas praias, os amigos Jonilton Alves, 28, e Sidney do Carmo, 31, decidiram comprar todo o aparato necessário para curtir o sol e, hoje, não gastam nem um centavo na areia.

Sombreiro, cadeiras, cooler com cervejas, suco e água mineral, além de salgadinhos e protetor solar fazem parte do kit de lazer dos amigos que costumam desembolsar, em cada ida à praia, cerca de R$ 30. Os produtos são comprados no supermercado.

"Gostamos de frequentar a praia, mas chegávamos a gastar cerca de R$ 80 em apenas uma manhã. Por isso, resolvemos comprar duas cadeiras, um cooler e um sombreiro por R$ 150. Valeu a pena, é um gasto que se faz só uma vez. Depois, é só abastecer e aproveitar", conta Jonilton.

A mesma prática é compartilhada pela família da empresária Edilane Albuquerque, 31. Como costuma ir à praia com os três filhos, a opção mais em conta é levar os lanches de casa e gastar apenas com picolé. "É mais seguro levar de casa, pois não sabemos a procedência dos alimentos", afirma.

Improviso

Bastou apenas uma semana na capital baiana para que os turistas brasilienses Edinaldo da Silva, 45, e Lindomar Rodrigues, 48, se surpreendessem com o valor da cerveja e improvisassem um isopor.

Agora, o fundo do carro que alugaram para percorrer os pontos turísticos da cidade está cheio de produtos.

"Fomos um dia e achamos um absurdo cobrarem quase R$ 5 por uma lata de cerveja. No dia seguinte, fomos ao supermercado, compramos tudo que queríamos levar e gastamos menos da metade do valor que pagamos", conta.

No entanto, a opção vale apenas para aliviar o bolso. Se o aperto for para ir ao banheiro, das 10 praias visitadas pela reportagem de A TARDE, apenas quatro delas têm banheiros químicos.

