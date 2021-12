Leitos em UTI são 50% menor do que o indicado pela OMS

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que, para cada um milhão de habitantes, deveriam estar disponíveis 330 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, o número de leitos da Bahia está distante do que a OMS recomenda. O Estado dispõe, atualmente, de 2.114 leitos desta especialidade para atender uma população de 13.070.250 habitantes, sendo que 1.310 das vagas são voltadas para o atendimento pelo Sistema Único Saúde (SUS). Por conta disso, há um déficit de 2.199 leitos, o que equivale a cerca de 50% do número ideal, que seria de 4.313 leitos.

O reflexo da carência de vagas na UTI foi sentido pela família da comerciante Núbia Nunes Barreto de Jesus, 46. No último domingo, o irmão de Núbia, Nailton Nunes Barreto, 37, sofreu um acidente de moto nas proximidades do município de Capim Grosso. Nailton foi entubado em um hospital da região e encaminhado em uma ambulância da prefeitura para o Hospital Geral do Estado (HGE), na capital baiana.

Já na porta da unidade de saúde, a família teve o atendimento negado pelos funcionários, que alegaram falta de vagas na UTI. Após cerca de quatro horas de espera na porta do hospital, Nailton conseguiu, por influência de um político conhecido da família, a liberação para a internação. Na manhã desta terça, os médicos diagnosticaram morte cerebral e Nailton foi removido da unidade e transferido, por meio da Central de Regulação do Estado, para o Hospital Salvador, para realizar exames que comprovam o diagnóstico.

"Estamos muito tristes. É uma decepção para toda a família. Se meu irmão tivesse sido atendido, talvez ainda estivesse vivo", desabafou a irmã do paciente.

É a segunda vez que a família de Núbia tem atendimento negado em um hospital do Estado. No início do ano passado, outro irmão da comerciante, também vítima de acidente de moto, esperou dois dias até conseguir internação no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana.

Após 12 dias internado, sem conseguir falar nem andar, o paciente teve alta sem ter passado por nenhum tipo de exame. "O único procedimento feito foi a aplicação de um soro com analgésicos. Sequer retiraram meu irmão da maca", explicou. Um dia depois da alta, o irmão de Núbia faleceu, em casa.

Acidentes - Após denúncia publicada em A TARDE, os 15 pacientes em estado grave que aguardavam uma vaga na UTI do HGE foram transferidos para outras unidades da capital. Durante a manhã desta terça, 28, o secretário de Saúde do Estado, Jorge Solla, esteve na unidade e acompanhou o processo de transferência. O secretário atribuiu a superlotação na UTI do HGE ao crescente número de vítimas de acidentes de trânsito.

"Estamos vivenciando uma epidemia de acidentes. Em oito meses, o HGE atendeu 4.493 pacientes feridos em acidentes. É uma média de cerca de 560 pacientes por mês. São casos complexos que ocupam os leitos por mais tempo", afirmou.

Solla garantiu que até o início do mês serão criadas mais 20 leitos de UTI. "O número de leitos já dobrou. Temos uma nova UTI no Hospital Menandro de Farias. O HGE é referência e a população prefere ser atendida lá, por esses profissionais", disse.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) informou que a unidade "ao longo dos anos vem agregando avanços tecnológicos, ampliando e renovando suas instalações, mantendo o compromisso de prestar assistência pública de qualidade".

