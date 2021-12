Leitores falam de seus laços com A TARDE

Ivete Sangalo, cantora

Mabel Veloso, escritora

Antônio Torres, escritor

José Sérgio Gabrielli de Azevedo, presidente da Petrobras

Ana Marcela, nadadora

José Carlos Capinam, poeta e compositor

Antônio Carlos dos Santos (Vovô), presidente do Ilê

Ubiratan Castro, doutor em História e diretor-geral da Fundação Pedro Calmon

Luiz Carlos Dórea, técnico e campeão mundial de boxe

Monsenhor Gaspar Sadoc, 92 anos, dos quais 65 dedicados ao sacerdócio

Luiz Marfuz, Diretor Teatral

"O jornal A TARDE sempre foi referência em credibilidade e qualidade das informações que veicula. Uma das primeiras coisas que faço pela manhã é pegar o jornal e ler a página de economia para me atualizar sobre o mercado brasileiro e internacional". Antônio Andrade Júnior, diretor da Construtora Andrade Mendonça

Gideon Rosa, jornalista e ator

Fernando Guerreiro, diretor teatral

José Luiz Pessoa Cardoso, Juiz de Direito

"Quando cheguei em Barreiras, em 1985, notei que a cidade parecia um feudo dominado pelos grupos políticos regionais e tudo que acontecia aqui não passava das encostas das serras da Bandeira e do Mimo (que contornam a cidade), pois a grande mídia não tomava conhecimento. Em 1990 foi inaugurada a sucursal de A TARDE e isso proporcionou uma abertura com toda a mídia nacional. A partir daí todos os fatos de relevância, de notícias boas ou ruins, tiveram um canal de comunicação conectado com o mundo, o que foi um aspecto muito importante para a evolução política, social e econômica da região oeste da Bahia. Outro aspecto a ressaltar é o fato de A TARDE manter as sucursais nas cidades do interior, garantindo a divulgação dos acontecimentos fora da capital num jornal de alcance estadual". Vinicius Azzolim Lena, Escritor

"Eu acho que os jornais são uma das maiores fontes de conhecimento e o Jornal A TARDE foi, na Bahia, o maior responsável pela continuidade do hábito que trouxe da minha terra natal. Foi através do A TARDE que consegui conteúdo para manter as conversas entre amigos e clientes sobre o que acontecia não só na Bahia como no país e no mundo. Antes eu lia o Jornal A TARDE que era assinado pelo marido da minha tia, mas depois passei a assinante e hoje até meus funcionários adquiriram o hábito e também já são leitores do A TARDE quando estão nos horários de folga". José de Anchieta Formiga Leite, 50 anos, paraibano de Pombal, é dono de uma churrascaria em Eunápolis.

Aninha Franco, escritora

César Borges, senador

Paulo Manso Cabral, 43 anos, diretor operacional do Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio a Micros e Pequenas Empresas na Bahia

Thales de Azevedo Filho, engenheiro-projetista

Bel Borba, artista plástico

José Medrado, espírita e fundador da casa Cidade da Luz

Christian Cravo, fotógrafo

Mário Cravo Jr., artista plástico

Walter Horita, presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa)

Mateus Tavares, velejador

Andrea Gurgel e Ramon Costa, empresários.

Dom Ricardo Weberberger, Bispo de Barreiras

Zéu Britto, ator

Jaime Sodré, doutorando em História social, religioso do candomblé, compositor, poeta e escritor

Armando Branco, arquiteto e urbanista

Roberto Albergaria, Professor da UFBa (LEIA COMENTÁRIO NA ÍNTEGRA)

Carlos Fernando Amaral, Presidente da Federação do Comércio da Bahia

Antonio Jorge Bonfim, servidor público

Emílio Odebrecht, Presidente do Conselho de Administração da Odebrecht S.A.

Dom Geraldo Majella, cardeal-arcebispo de Salvador

Marily Santos, maratonista e atleta olímpica

"O jornal A TARDE de há muito faz parte da vida dos baianos, do mais simples leitor àqueles que exercem lideranças empresariais, políticas, artísticas, esportivas e culturais. Não seria diferente para a minha vida, como cidadão baiano e por ter tido eu a oportunidade de exercer funções públicas que, em momentos diversos, tiveram suas ações reconhecidas, aplaudidas, analisadas e criticadas, mas também difundidas a nível regional e até nacional". Paulo Gaudenzi, ex-secretário de Cultura eTurismo da Bahia

"Desde quando mudei para a Bahia, há 35 anos, tornei-me um leitor diário do jornal A Tarde. Não saio de casa sem sua leitura. Quando fui presidente da Associação Brasileira de Hotéis, A Tarde exerceu uma grande influência nas conquistas da Associação, ao divulgar nossas aspirações em prol do segmento e do turismo baiano.Tenho absoluta convicção de que a área govenamental da época e novos associados, sempre nos deram atenção especial, pela repercusão de nossas ações divulgadas em A Tarde, um grande parceiro e colaborador do turismo baiano." Cícero Sena, presidente do Salvador Convention & Visitors Bureau

" O Jornal A Tarde é o meu preferido, pela áurea de credibilidade que ele espraia, não passo um dia sem esta leitura, que me atualiza de forma geral, mas também especificamente na área que labuto, que é a agropecuária." Altair Santana de Oliveira, Diretor Geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária

Eliane Azevêdo, médica e ex-reitora da Ufba

Raymundo Paraná, médico e pesquisador

Solange Farkas, diretora do MAM-BA

"Olha A TARDE, A TARDE ..."! Com esses gritos empolgados do jornaleiro, circulando pelos antigos pontos de bondes e ônibus da Avenida Sete, tomei conhecimento, ainda criança, da existência deste jornal. Não tardou e, nas minhas primeiras leituras, já adquiria o jornal A TARDE com o simples e único propósito de ver a programação dos filmes da semana. Nas telas do Capri, Art, Glória, Guarany e Tupy, exibiam-se Marcelino Pão e Vinho, O Gordo e o Magro, Os dez mandamentos, Oscarito e Brigitte Bardot (ela, por sinal, impossível de ver pela minha tenra idade e rigor dos porteiros). Naquele tempo, ainda menino, eu ficava empolgado de ver, na entrada da sede da Praça Castro Alves, o burburinho elegante e o entra-e-sai de jornalistas e intelectuais. Parecia um centro de decisões, o principal endereço da cidade. Daí surgiu o desejo de fazer jornalismo, numa vocação identificada precocemente, mas que não se concretizou, em função das raízes familiares não urbanas, fincadas nas roças de cacau, e que me conduziram para a Agronomia. O jornal A Tarde, porém, já se transformara num hábito vitalício. Passados os anos, já como engenheiro agrônomo, trabalhando na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), havia um novo apelo para manter a minha fidelidade: o caderno A TARDE Rural, especializado em agricultura. Devo ao jornal A TARDE muito do meu sucesso. A modéstia não me impede de dizer que sou, provavelmente, o pesquisador mais premiado da Embrapa, empresa que possui, hoje, mais de dois mil pesquisadores em seu quadro de cientistas por todo o Brasil. Anos atrás, em carta para A TARDE, reparti com o jornal os méritos pelas minhas conquistas, especialmente o Prêmio Frederico de Menezes Veiga, considerado o "Oscar" da agricultura brasileira. Nada mais justo do que dividir as honras com A TARDE, pois ao jornal devo a visibilidade e a divulgação do meu trabalho, que me permitiram levar tecnologias para o campo, cumprir minha missão e ter um reconhecimento nacional. Ygor da Silva Coelho, engenheiro agrônomo aposentado da Embrapa, hoje dono de uma empresa de consultoria, a Agrosolution

Sérgio Machado, cineasta

Pola Ribeiro, cineasta e diretor gerl do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb).

Márcio Meirelles, secretário de Cultura do Estado da Bahia

Raimundo Nonato Tavares (Bobô), ex-jogador e superintendente da Sudesb

Armando Daltro (Mandinho), surfista

"Tenho dez quartos que alugo e meus clientes consigo todos através de anúncio no jornal A TARDE. Já tentei colocar em outro jornais, mas não deu certo" Leila Dultra, estudante "Uma vez fui sorteado em um consórcio e eles não quiseram me dar o prêmio porque fui procurá-los dois dias depois. Procurei o A TARDE, fiz a denúncia, aí depois que a nota foi publicada, eles me chamaram para conversar, fizeram um acordo e me deram o prêmio. A TARDE me prestou um grande serviço. Uso o jornal no meu trabalho, no dia a dia também, porque sou corretor de imóveis e acompanho todos os anúncios" Cássio Roberto Amaral, corretor de imóveis

Márcia Barros, professora.

Cauíque Oliveira, estudante.

Cláudia Avena, administradora de empresas

Xangai , cantor e compositor

"Sou um leitor assíduo e acompanho as transformações por que vem passando o jornal. Espero que A TARDE continue sendo esse espaço democrático de informação e cultura". Nelson Pretto, educador e pesquisador

"Há três semanas entro no site do A TARDE todos os dias de manhã, anoto o resumo das principais matérias e levo para meu avô, que teve um AVC e está internado no hospital. Ele adora ler jornal e como não está podendo agora, leio os resumos para ele" Diogo Morais, estudante

"Sou de Porto Alegre e me mudei para Salvador há dois meses, usei os classificados do jornal e consegui encontrar meu apartamento" Patrícia Santos, maquiadora

"Toda vez que vou vender meu carro, eu anuncio no jornal A TARDE e sempre tenho um retorno, as pessoas procuram" Eduardo de Sousa, 30 anos, engenheiro