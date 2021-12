Leitores dizem o que gostariam que A TARDE publicasse

Abrir o jornal logo nas primeiras horas da manhã e se deparar com a notícia dos sonhos. "Qual seria a sua?", perguntou A TARDE a seus leitores e internautas. Entre as diversas respostas, a escolhida é a do engenheiro sanitarista Antônio Marcos Santos, de 41 anos, que preocupou-se com o aspecto social, o que é uma marca do GRUPO A TARDE. "Queria ler que o Brasil acabou totalmente com o analfabetismo", diz ele.

A TARDE completa 100 anos justamente no Dia do Professor, profissional-símbolo da educação. Mas, para fazer valer a manchete sugerida por Santos, o que falta, de fato, para o Brasil ver erradicada esta chaga social?

A perspectiva do governo da Bahia é de que em uma década seja reduzido para números ínfimos o analfabetismo no Estado. Segundo dados de 2011 do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE, a Bahia ocupa o 9º lugar no ranking dos piores índices do País (1,57 milhão de analfabetos). O poder público estadual diz ter investido, desde 2008, R$ 191 milhões em dois programas para tentar reduzir esse número. O principal deles é o Pacto com os Municípios, criado em 2011 com a adesão de 329 cidades do interior da Bahia e que traça como meta educar crianças de até 8 anos.

"Fornecemos um livro de capacitação para o professor e três para os alunos. Os custos são baixos para os municípios e nosso intuito é integrar o maior número deles", diz Osvaldo Barreto, secretário de Educação do Estado.

Em dez anos, estima Barreto, o número de jovens com nível de alfabetização a partir dos 15 anos será "praticamente uma realidade absoluta".

A outra ponta da régua é contemplada pelo programa Topa (Todos pela Alfabetização) - ligado à educação de jovens e adultos. "Aceitamos qualquer pessoa a partir dos 15, mas a maioria tem acima de 45 anos", afirma Barreto.

Negligência - E é na parcela de iletrados a partir dos 25 anos que pesam os maiores problemas do Brasil na área pedagógica. Há quase um "Equador" de pessoas que não sabem nem ler nem escrever dentro do País nesta faixa etária. De acordo com o IBGE, são 12.365 milhões de brasileiros iletrados, enquanto que o país vizinho citado tem 13 milhões de habitantes.

"Hoje o ensino básico é bem difundido e existem programas de governo que dão auxílio financeiro aos pais que matriculam seus filhos na escola, o que não acontece com pessoas a partir de 25 anos", analisa Joilson Rodrigues, coordenador de informações do IBGE.

A educação de jovens e adultos é um dos critérios de maior impacto nas aferições sobre educação feitas pela ONU para montar o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). O Brasil, atualmente, ocupa a posição 84ª entre 187 países, com nota 0,718.

"A preocupação da ONU com a educação de adultos é para frear um círculo vicioso. É muito provável que estes adultos que não estudaram não levem para seus filhos a educação como valor social", diz Basilon Carvalho, especialista no tema.

