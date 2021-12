Leitora questiona asfaltamento

Na edição desta sexta-feira, 6, do jornal A TARDE, no Espaço do Leitor, a leitora Solange Galvão questionou o asfaltamento de pistas no Parque da Cidade Joventino Silva e cobrou esclarecimento da prefeitura. Solange também indagou se haveria cobrança no estacionamento e sobre a continuidade da tradicional feira orgânica no local.

De acordo com a Secretaria Municipal da Cidade Sustentável (Secis), os locais onde foram aplicados o asfalto são os mesmos que já existiam antes e que o odor de piche (asfalto em estado líquido) não afeta as espécies. Segundo o órgão, o procedimento é feito em outros parques do Brasil.

O estacionamento não será pago. A feira orgânica vai ser mantida e existe a proposta de ser levada para a área interna do parque.

Especialista

"A impermeabilização de uma área verde com a colocação de asfalto pode levar a uma redução da infiltração (escoamento da água da chuva) e também interfere no microclima da região (eleva a temperatura)", explicou a coordenadora dos cursos de engenharia ambiental e sanitária e de gestão ambiental da Universidade Salvador (Unifacs), Laís Maciel. "Áreas verdes com presença de muitas árvores têm normalmente uma temperatura de menos dois graus, o que traz conforto térmico ao ser humano", completa a especialista.

A impermeabilização da área verde promove o aumento da temperatura. No caso do Parque da Cidade, a engenheira afirma que conhece o projeto e a área em que está sendo aplicado o asfalto. "Trata-se de uma região antropizada (que tinha ocupação humana e já impermeabilizada)".

Ela ressalta ainda que está sendo feita a requalificação de uma outra área no parque que irá se transformar em um grande gramado.

adblock ativo