Leitor reclama de qualidade do asfalto na avenida Paulo VI

O leitor do Portal A TARDE Matheus Mendonça reclama da qualidade do asfalto da avenida Paulo VI, no bairro da Pituba.

Segundo ele, a rua foi totalmente recapeada há três meses, mas já há crateras e desníveis na faixa exclusiva para ônibus.

"O problema acontece devido à base do asfalto, que não foi refeita", explica Matheus.

Por meio da assessoria de imprensa, a Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop), informou que "já está com novo projeto de pavimentação para a via exclusiva para ônibus da Avenida Paulo VI, dentro das especificações para esse tipo de malha viária". De acordo com o órgão municipal, os trabalhos serão iniciados até o final desse semestre.

Faixa exclusiva para ônibus apresenta desníveis. Foto: Matheus Mendonça

