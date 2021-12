Leito de UTI do Hospital do Subúrbio pega fogo e paciente fica ferido

Um leito do Hospital do Subúrbio pegou fogo no início da madrugada desta segunda-feira, 19, por volta de 1h15. A causa do fogo foi um curto-circuito no painel elétrico e, devido aos gases medicinais do leito da UTI 3, houve uma explosão logo após o incêndio.

Um homem de 78 anos, que estava internado na unidade, teve queimaduras de segundo grau.

O hospital, por meio da assessoria de comunicação, informou que o paciente sofreu queimaduras no dorso e recebeu os devidos cuidados. Ele se encontra lúcido e respirando normalmente, sem ajuda de aparelhos.

As chamas foram contidas pelos brigadistas da unidade de saúde e pelo sistema anti-incêndio. Por isso, o Corpo de Bombeiros não foi acionado, segundo o hospital.

Os pacientes foram transferidos para outras enfermarias, de acordo com o plano de contingência da unidade. A UTI 3 está isolada até ser completada a revisão da infraestrutura.

