Leilão oferta 224 lotes de veículos e sucatas apreendidos pela Transalvador

Veículos e sucatas apreendidos pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) serão leiloados nesta segunda-feira, 18, às 9h, no Real Classic Bahia Hotel, na Pituba. São 85 sucatas e 139 veículos conservados, entre carros e motocicletas.

Interessados podem avaliar os veículos no pátio de custódia, na avenida Vasco da Gama, até sexta, 15, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Também é possível ver fotos dos lotes no site do Vip Leilões, onde também é permitido enviar lances.

Para adquirir os veículos, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. No caso de pessoa jurídica, é preciso apresentar registro social, estatuto, contrato social, ato constitutivo e ata de fundação.

