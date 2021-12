Leilão oferta 224 lotes de veículos e sucatas apreendidos

Mais de 220 lotes de carros veículos usados serão leiloados na sexta-feira, 15, pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). O pregão será realizado no Real Classic Bahia Hotel, localizado na Pituba, a partir das 9h.

Segundo a Transalvador, serão leiloados 224 lotes, sendo 85 sucatas aproveitáveis e 139 veículos conservados, entre carros de passeios e motocicletas, que foram apreendidos e recuperados pelo órgão.

Os itens podem ser visitados antes das ofertas dos lances, até a quinta, 14, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no pátio de custódia de veículos na avenida Vasco da Gama, próximo à Perini.

Os interessados em participar do leilão online deverão se cadastrar no site da Vip Leilões, com 48 horas de antecedência, para análise dos dados do cadastro e confirmação da participação.

Cada lote será arrematado pelo maior preço oferecido e deverá ser pago integralmente em boleto bancário. O novo dono tem o prazo para retirá-lo em até 30 dias. Já os itens arrematados de forma online, serão pagos mediante depósito bancário, conforme orientação do sistema de leilão virtual.

Para adquirir os veículos, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. No caso de pessoa jurídica, é preciso apresentar registro social, estatuto, contrato social, ato constitutivo e ata de fundação. Não poderão participar colaboradores da Transalvador e parentes que tenham até o segundo grau de parentesco.

