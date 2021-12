Leilão oferta 140 lotes de veículos e sucatas apreendidos em Salvador

Cento e quarenta lotes de carros, motos, utilitários e bicicletas serão leiloados pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) no próximo dia 20 (terça-feira). O pregão será realizado no Hotel Real Classic, localizado no bairro da Pituba, na capital baiana, ocorre a partir das 9h, As unidades são de apreensões e remoções por falta de pagamento ou licenciamento realizadas pelo órgão.

São 79 veículos conservados, 41 sucatas aproveitáveis e 20 sucatas aproveitáveis com motor inservível entre os lotes ofertados. Os interessados podem conhecer melhor as mercadorias durante os dias 12, 13, 14, 16 e 19 de novembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h, nos pátios do órgão, na Vasco da Gama (número 347, ao lado da Perini) e em Mussurunga (rua Prof. Plínio Garcês de Sena, s/n - Mussurunga II).

Além da forma presencial, o leilão também conta com modalidade online, quando deve ser feito um cadastro com, pelo menos, 48h de antecedência por meio do site da Vip Leilões, organizadora do evento, onde também é possível ver fotos. Cada lote será arrematado pelo maior preço oferecido e deverá ser pago integralmente em boleto bancário. O novo dono tem o prazo para retirá-lo em até 30 dias.

Para adquirir os veículos, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. No caso de pessoa jurídica, é preciso apresentar registro social, estatuto, contrato social, ato constitutivo e ata de fundação. Não poderão participar colaboradores da Transalvador e parentes que tenham até o segundo grau de parentesco.

adblock ativo