Leilão oferece imóveis com descontos de até 44%

Um leilão do Tribanco vai oferecer imóveis com menor preço até o dia 23 de janeiro. A maior parte das propriedades se referem a prédios comerciais, casas e terrenos, com descontos de até 44% sobre o valor de avaliação do mercado.

Com lances iniciais que variam de R$ 87 mil a R$ 1,9 milhões, os imóveis ficam em Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Todas as unidades estão disponíveis no link. A visitação é permitida mediante disponibilidade de agendamento através de imoveis.sac@sold.com.br

