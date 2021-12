Leilão oferece 41 artesanatos avaliados em até R$ 50 mil

Peças artesanais serão leiloadas nesta quinta-feira, 28, em Salvador. São 41 lotes com itens produzidos com distintos materiais.

Interessados têm até esta quarta, 27, para visitar os produtos na antiga sede do Instituto Mauá, no Porto da Barra, e na rua Augusto França, nº 6, no Largo Dois de Julho. Já o leilão será realizado no Mundo Plaza, na avenida Tancredo Neves.

Os lotes estão avaliados entre R$ 2 mil e R$ 50 mil.

