Leilão do Espanhol marcado pelo TRT é contestado no STJ

O leilão dos bens ativos do Hospital Espanhol, marcado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) para acontecer no dia 7 de fevereiro de 2018 (primeiro dia de Carnaval), será contestado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A ação, apurou A TARDE, será movida pela equipe de administração judicial nomeada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) na sentença que declarou a insolvência (espécie de falência) da Real Sociedade de Beneficência Espanhola.

É essa equipe a responsável, na justiça comum, por organizar a venda do que sobrou da instituição filantrópica, que manteve a unidade de saúde aberta até 2014.

A informação, que intensifica a disputa entre os dois órgãos do Poder Judiciário pelo comando do processo, foi confirmada na noite desta segunda-feira, 18, pelo advogado Washington Pimentel, um dos representantes do administrador judicial (interventor) Paulo Sérgio Nunes Cruz, responsável por tocar o caso a mando da justiça comum.

Ela vem a público exatamente 17 dias após o TRT-5 agendar o leilão dos bens do Espanhol, o que inclui dois imóveis, além de móveis e equipamentos do estabelecimento hospitalar.

Conflito de atribuição

Segundo Pimentel, a apelação ao STJ tentará anular o edital publicado pela Justiça do Trabalho convocando o leilão, além de “impedir que qualquer ato de expropriação seja praticada por quem não é competente”.

Na prática, o processo dará à corte superior a tarefa de resolver o conflito de atribuições envolvendo TRT-5 e TJ-BA. Como A TARDE mostrou, com exclusividade, em reportagem publicada em 27 de novembro deste ano, os dois órgãos reivindicam, ao mesmo tempo, a responsabilidade pelo caso.

Advogados de credores trabalhistas temiam justamente que a situação chegasse à pauta do STJ, o que tende a protelar ainda mais o desfecho da situação, que se arrasta há três anos, desde o fechamento do hospital.

Nenhum representante do TRT-5 foi encontrado, até o fechamento desta edição, para comentar o caso.

Já o advogado Washington Pimentel, representante do administrador judicial nomeado pelo TJ-BA, avaliou que a situação “pode impedir o regular andamento da insolvência e prejudicar todos os credores”.

Para a presidente da Real Sociedade Espanhola de Beneficência, Nieves Gonzales, “o TRT não tem mais nenhuma ingerência sobre o hospital”. Ela, assim como os credores bancários da instituição, defendem que a situação seja resolvida por meio da justiça comum.

Já advogados de ex-funcionários do hospital defendem a realização do leilão pela Justiça do Trabalho. “A atuação do TRT no caso é anterior ao pedido de insolvência acatado pelo TJ-BA”, afirma, por exemplo, Denivaldo Araújo, defensor de credores trabalhistas.

O leilão

Marcado para ocorrer, às 8h30, no auditório no 11º andar do prédio do TRT-5, no Comércio, o leilão do Hospital Espanhol foi convocado para o dia 1º de dezembro.

No primeiro pregão, quando o Instituto de Gestão e Humanização fez uma oferta de R$ 123 milhões, o valor foi recusado, por ser insuficiente para quitar a dívida – hoje avaliada em R$ 450 milhões, sendo R$ 180 milhões referentes às questões trabalhistas.

Discretamente, nas páginas 294 e 295 do Diário Oficial da Justiça do Trabalho, o edital do órgão lista os bens que serão leiloados e as regras para quem quiser participar do certame presencialmente ou online.

Entre elas, está o lance mínimo do leilão, fixado em R$ 195,3 milhões, mesmo valor pelo qual foram avaliados os bens da Real Sociedade. Também ficou estabelecido que só poderão ser arrematados todos os bens juntos, além da possibilidade de parcelamento da quantia oferecida.

Um dos responsáveis pela organização da venda, o leiloeiro Rudival Jr. explica que, normalmente, o fatiamento do pagamento se dá em seis parcelas, desde que 50% do lance seja pago à vista. Entretanto, explicou ele, o juiz responsável tem autonomia para avaliar um outro modelo de pagamento.

Rudival detalha, ainda, que, entre os bens ativos da Real Sociedade Espanhola, estão dois imóveis localizados na Barra (avaliados em R$ 79,1 milhões e R$ 106 milhões), além de móveis e equipamentos que permanecem dentro da unidade (avaliados em aproximadamente R$ 10 milhões).

Dois grupos de investidores, um de São Paulo e outro do Paraná, já demonstraram interesse em fazer propostas durante o pregão de fevereiro, contou o leiloeiro à reportagem, sem revelar quais são as companhias.

Além disso, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) também já declarou, em nota e em entrevista do secretário Fábio Vilas-Boas publicada por A TARDE, que poderá fazer lances no leilão.

