Leilão do Detran prossegue com 468 carros nesta sexta-feira

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) realizou, nesta quinta-feira, 14, o primeiro leilão de veículos e sucatas do ano. Foram leiloados 448 lotes de veículos - de um total de 916 disponibilizados para oferta, apreendidos na capital baiana. O lance mais alto registrado foi o de um Fiat Linea 2013, arrematado por R$ 24 mil. O evento prossegue nesta sexta-feira, 15, a partir das 9h, com a oferta de 468 carros e motos apreendidos em Feira de Santana.

De acordo com o departamento de trânsito, o leilão realizado nesta quinta contou com recorde de público presencial e online. Mais de 700 pessoas compareceram ao auditório do órgão para participar do evento e houve 97 mil acessos pela internet.

Os veículos são entregues livres de débitos e multas pendentes. Entretanto, os arrematantes deverão desembolsar pouco mais de R$ 200 referente a taxas relativas aos serviços de transferência, desalienação e de transporte para o local de interesse.

