Leilão de veículos e sucatas poderá ser visitado na terça-feira

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) vai liberar visitação a sucatas e veículos que serão leiloados na próxima quarta-feira, 29. Os itens oferecidos ficarão disponíveis até a terça, 28, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no pátio da Av. Vasco da Gama, ao lado da Perini, na capital baiana.

O leilão será realizado na rua Fernando Menezes de Góes, no bairro da Pituba. Os interessados poderão conferir de perto 133 lotes, distribuídos entre 41 motocicletas e 92 carros. Ao todo, são 67 sucatas aproveitáveis e 66 veículos conservados.

Para participar do leilão, é necessário ser maior de 18 anos e as documentações exigidas para pessoa física incluem carteira de identidade original, CPF e comprovante de residência. Já as pessoas jurídicas deverão apresentar registro social, estatuto, contrato social, ato constitutivo, ata de fundação e demais documentos de enquadramento jurídico e tributário.

