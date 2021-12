Leilão de veículos e sucatas acontece em Salvador na próxima segunda

Um leilão de veículos e sucatas acontece na próxima segunda-feira, 29, às 10h, no auditório do Edifício Salvador Prime, em Salvador.

O leilão é realizado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) de forma presencial e online,no site Hast Leilões. Os veículos e sucatas à venda fazem parte dos lotes que foram apreendidos e não retirados pelos proprietários dentro dos prazos.

Poderão participar pessoas físicas maiores de 18 anos (exceto para os lotes avaliados como sucata) e pessoas jurídicas. O cadastro deverá ser feito com, no mínimo, 48h de antecedência ao início do fechamento do leilão. O cadastro prévio é requisito para participação.

adblock ativo