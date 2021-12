Leilão de veículos apreendidos em Salvador terá lance a partir de R$ 100

Duzentos veículos - entre carros, motos, micro-ônibus e sucatas - serão leiloados na próxima quinta-feira, 13. Os automóveis foram apreendidos pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) em operações realizadas neste ano.

Interessados podem dar lances a partir de R$ 100. As ofertas podem ser feitas pessoalmente no Hotel Real Classic, que fica no bairro da Pituba, ou por meio do site Vip Leilões. Os automóveis serão vendidos pelo maior lance.

É necessário ser maior de 18 anos, no caso de pessoa física, além de apresentar CNPJ (para empresas) ou CPF, documento de identidade e comprovante de residência.

Quem quiser ver os automóveis antes do leilão pode visitá-los no pátio da Rodando Legal, na avenida Vasco da Gama. A visitação ocorre nos dias 7, 10, 11 e 12 julho, das 9 às 12h ou das 14 às 17h.

