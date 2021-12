Lei vai regular fitness ao ar livre em Salvador

Se, por um lado, as empresas que promovem aulas fitness em espaços públicos (praias, praças e parques) celebram a proximidade do fim do inverno e o aumento no número de alunos, por outro, há motivos para se preocupar.

O Projeto de Lei 72/15, de autoria da vereadora Kátia Alves (DEM), aprovado na Câmara de Vereadores no início de agosto, prevê a regulamentação dessas atividades por meio de licenciamento na prefeitura, com pagamento de taxa - o valor ainda não foi estipulado.

A autora do documento afirma que a proposta visa disciplinar a exploração dos espaços utilizados por grupos como os de treinamento funcional, clubes de corrida e mahamudra (método que utiliza técnicas de ioga e exercícios funcionais). As obrigatoriedades legais deverão ser cumpridas apenas por pessoas jurídicas.

"Será livre o exercício individual ou em grupos recreacionais de atividades físicas, nos logradouros públicos, praias, praças e parques municipais, devendo ser observadas as normas de segurança determinadas na legislação vigente", esclarece o texto do projeto.

Se sancionada pelo prefeito ACM Neto (DEM), a medida prevê que a fiscalização seja feita pela Secretaria de Ordem Pública (Semop). De acordo com a titular da pasta, Rosemma Maluf, o órgão só tomou conhecimento do projeto de lei após a publicação e precisará passar por uma regulamentação, pois se trata de uma atividade que requer um conhecimento técnico e específico sobre a profissão.

"A Semop irá necessitar de um tempo para estudar sobre o assunto, inclusive envolvendo uma equipe multidisciplinar composta por técnicos de outras secretarias", analisa Rosemma.

Receptividade

A possibilidade de pagamento de taxa deixou profissionais da área surpresos. Um dos responsáveis pelo grupo Mahamudra de Salvador, Frederico de Figueiredo, classifica a decisão como "abuso". Para ele, os espaços públicos devem ser aproveitados por todos.

"Já pagamos tantos impostos que não acho justa mais esta cobrança. Sem contar que, com a movimentação que trazemos para as ruas, incentivamos ainda mais pessoas a explorar a praça", afirma Figueiredo, que atua na lagoa dos Patos, na Pituba.

Para o gestor do grupo de treinamento funcional Summer Fitness, Alexandre Winter, a utilização dos espaços públicos deveria ser vista como a possibilidade de proporcionar bem-estar para a população. Porém ele pondera que o projeto pode evitar a atuação de pessoas desqualificadas.

"Precisamos analisar o valor a ser cobrado, quando definido, e os benefícios que serão oferecidos. Se a fiscalização melhorar, forem disponibilizados chuveiros e sanitários nas praias, e até aparelhos funcionais, como existe em outras cidades do Brasil, a cobrança pode valer a pena", avalia.

O advogado Vítor Ferraz, que pratica mahamudra há quase um ano, acredita que a cobrança de taxa para grupos que promovem os exercícios pode afetar os praticantes. Segundo ele, a mensalidade cobrada pelos profissionais corre o risco de aumentar. "Algumas pessoas não vão ter condições de pagar ou podem desistir da atividade. Isso seria um desserviço para os cidadãos", defende.

O educador físico e fisioterapeuta Marcelino Lima não consegue imaginar como a fiscalização pode ser feita. Ele diz que a utilização de espaços públicos por clubes de corrida, fisioterapia e treino funcional é antiga.

"E se algum desses grupos não for de pessoa jurídica? Temo que a atitude desestimule inclusive a formação de novos grupos", declara.

