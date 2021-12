Lei renova o ânimo de órgãos baianos de defesa da mulher

"Agora vamos partir da pena mínima de 12 anos, não mais de seis. É uma política preventiva, o agressor vai ter que pensar mais antes de matar uma mulher".

A afirmação acima é da promotora de justiça baiana Márcia Teixeira, ao comentar a nova lei que transforma em crime hediondo o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou de discriminação de gênero.

A norma, conhecida como Lei do Feminicídio, foi sancionada, ontem, pela presidente Dilma Rousseff em um evento no Palácio do Planalto, em Brasília.

Para Márcia Teixeira, atual coordenadora do Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher do Ministério Público da Bahia (Gedem/MP-BA), este é um dos grandes avanços da legislação brasileira: "Vai visibilizar o termo morte de mulher pelo fato de ser mulher", pontua a promotora.

Com a sanção da nova lei, a partir de hoje quem cometer este tipo de crime (o "feminicida") terá penas mais severas, uma vez que o caso será classificado como homicídio qualificado, com pena variando de 12 a 30 anos de prisão.

Sendo crime hediondo, a pena mínima deve ser cumprida em regime fechado e a progressão do regime só poderá acontecer após o cumprimento de dois quintos da pena, se o condenado for primário.

A nova legislação prevê, ainda, o aumento da pena em um terço, se o assassinato acontecer durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto; se for contra adolescente menor de 14 anos ou contra uma pessoa acima de 60 anos ou, ainda, contra uma pessoa com deficiência.

A pena é agravada, também, quando o crime for cometido na presença de descendente ou ascendente da vítima.

Para as titulares das delegacias especiais de Atenção à Mulher (Deam) de Salvador, com sedes em Brotas e Periperi, a sanção da lei e o início da Ronda Maria da Penha são instrumentos importantes para reduzir os índices atuais de violência.

"É mais uma ferramenta para diminuir estes índices. Tem, também, um caráter preventivo, uma vez que inibe o agressor", declara Ana Virgínia Paim, à frente da unidade de Brotas.

A colega Vânia Matos diz acreditar que "pelo menos nos homicídios, que são os crimes mais graves, deverá ocorrer redução".

A promotora Márcia Teixeira ressalta que a lei traz consigo uma necessidade de conscientização de toda a sociedade: "Embora seja proibido o argumento da legítima defesa da honra (como em caso de traição, por exemplo), ainda se usa esse argumento para que o acusado tenha determinados benefícios da lei, como a pena mínima do homicídio".

Para a promotora, "se constroem e reconstroem argumentos baseados nessa cultura patriarcal e sexista, tirando o foco do agente para a vítima. É preciso uma conscientização de toda a sociedade".

Entre janeiro e dezembro do ano passado, 8.282 ocorrências de violência contra mulheres foram registradas pela Polícia Civil na capital baiana.

Luta

A sanção foi anunciada pela presidente domingo, no Dia Internacional da Mulher, em pronunciamento nacional. Segundo ela, este é um momento importante na afirmação da luta que coloca como foco a violência contra a mulher.

"Em briga de marido e mulher, nós achamos que se mete a colher, sim. Principalmente se resultar em assassinato. Não é invadir a privacidade, é garantir padrões morais, éticos", reforçou Dilma. "Afirmamos, aqui, a importância de se combater a violência, tanto pela intolerância como pelo preconceito", argumentou ela durante o discurso.

A ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, estava entusiasmada: "Hoje é um dia histórico para nós, mulheres. Esses assassinatos são, com frequência, cometidos por pessoas com quem a mulher manteve relação de afeto".

E acrescentou: "A partir de hoje, as mulheres brasileiras conquistam mais uma ferramenta para uma vida sem violência".

adblock ativo