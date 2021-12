Lei fecha cerco contra táxis clandestinos

Começa a vigorar nesta terça-feira, 15, após publicação no Diário Oficial do Município, o novo regulamento do Serviço de Transporte Individual por Táxi (Setax). O documento estabelece uma série de regras para que taxistas e usuários comecem a cumprir imediatamente.

As novas normas, que vão substituir uma lei estabelecida em setembro de 1992, têm como principal mote o combate à clandestinidade.

Para tanto, a prefeitura de Salvador definiu em decreto oficial que apenas pessoas físicas ou jurídicas autorizadas pela Secretaria de Mobilidade (Semob) podem ser consideradas taxistas.

A partir de agora, portanto, qualquer outro tipo de serviço de transporte prestado - incluindo o aplicativo para smartphones Uber - será considerado clandestino. Até então, explica o titular da Semob, Fábio Mota, nenhuma lei definia objetivamente as regras para a operação na capital.

"Agora temos um capítulo específico para definir punições e multas", afirma o gestor. Ele detalha que, além de ter o carro apreendido, os taxistas clandestinos flagrados no exercício ilegal da função terão que pagar uma multa a ser definida pela secretaria e ainda custearão R$ 300 diários pela vaga ocupada no pátio da Superintendência de Trânsito.

Já os taxistas que cometerem infrações - como a recusa de corridas, cobrança de tarifa indevida, adulteração do taxímetro, entre outras previstas no novo regulamento - podem ser punidos até com a cassação do alvará. A sanção mínima prevista, explica Fábio Mota, é uma multa de R$ 250.

Direitos

Além do estabelecimento de punições, o documento, assinado nesta segunda, 14, pelo prefeito ACM Neto, também consolida direitos dos taxistas, como o 13º salário, pago por meio da autorização para cobrança de bandeira dois em todos os dias de dezembro.

Os taxistas terão, também, o direito de praticar a bandeira dois em eventos importantes, como Carnaval, São João e Réveillon. Nessas festas, eles poderão cobrar 20% a mais de cada corrida, caso haja mais de três pessoas no veículo.

Além disso, a bandeira dois foi ampliada nos finais de semana e feriados, podendo, agora, ser cobrada o dia inteiro. Antes, o uso dessa modalidade de tarifa só era permitida entre as 14h de sábado e as 6h de segunda-feira. Tarifas extras, como aquelas cobradas pelo uso de ar-condicionado, passam a ser totalmente proibidas.

Discordância

As novas determinações, aprovadas pela maioria dos taxistas e diretores de associações e sindicatos da categoria, desagradaram a uma parte dos trabalhadores.

Eles criticam principalmente as regras para o uso da bandeira dois. Até então, o uso dessa modalidade era autorizada quando havia mais de duas pessoas no veículo, o que mudou para mais de três pessoas na nova lei.

O taxista Gilberto Oliveira, 65, defende que a alteração foi "prejudicial". Ele afirma que, apesar de ser debatido nas audiências públicas, o assunto não avançou por causa das locadoras de táxis, que, para ele, "são as únicas beneficiadas".

Ao A TARDE, o secretário Fábio Mota afirmou que as regras foram debatidas com a categoria. A mesma afirmação foi feita pelo prefeito, em entrevista coletiva. "Era importante para nós que esse regulamento não saísse de um gabinete, por isso houve diversas conversas com taxistas, audiências públicas e outros mecanismos de consulta", disse Neto.

