Lei do fracionamento de tarifa é ignorada

Um ano após sancionada, a lei municipal que determina a cobrança fracionada da tarifa pelo uso das vagas de estacionamento continua sendo ignorada pela maioria dos estabelecimentos privados na capital baiana.

Em visita a 13 estacionamentos privados localizados no centro da cidade e no Comércio, equipe de reportagem de A TARDE flagrou irregularidades como ausência de avisos sobre tempo de tolerância de 15 minutos e a cobrança das chamadas "horas cheias".

Questionados sobre o descumprimento da determinação, funcionários de cinco dos 13 estacionamentos visitados explicavam que os valores eram negociados com o cliente no ato do pagamento.

"Em caso de clientes que estacionam todos os dias, flexibilizamos e cobramos apenas as horas cheias, dispensando o excedente. Já os clientes novos, cobramos o valor integral", afirmou o funcionário de um estabelecimento no bairro do Comércio que preferiu não se identificar.

Balanço - Para tentar coibir a prática abusiva, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) realizou durante três dias blitzes nos principais estacionamentos da cidade.

A ação, realizada por três equipes de fiscais do órgão, constatou que apenas três estacionamentos, dos 70 fiscalizados, não apresentaram nenhuma irregularidade em relação ao cumprimento da determinação.

Segundo o balanço do órgão, a maior parte dos estabelecimentos fiscalizados não atende à legislação quanto à tolerância de 15 minutos, que é garantida aos consumidores antes do início da tarifação.

Além disso, o Procon apontou a ausência de informações claras e prévias aos consumidores sobre os preços dos serviços prestados; a proporcionalidade na aplicação da tarifa; e se o consumidor está recebendo cobrança de taxa, se não for ultrapassado o limite de 15 minutos, previsto na legislação.

Em nota, o titular da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), Almiro Sena, explicou que a ação teve caráter educativo e, somente após serem notificadas, as empresas poderão sofrer punições.

"Os estabelecimentos que possuíam irregularidades receberam um documento chamado 'Ato de Constatação', que estipula um prazo de 30 dias para as adequações", diz a nota do órgão.

Segundo o secretário, caso haja reincidência, os estabelecimentos poderão ser autuados e poderão responder a processo administrativo.

"Inconstitucional" - A falta de fracionamento do valor cobrado pelo estacionamento e de tolerância de 15 minutos para início da tarifação desagradou os proprietários dos estacionamentos.

"Nós, empresários, estamos pagando por um problema que não é nosso, e sim do município, que carece de vagas de estacionamento nos locais de muito movimento, como no bairro do Comércio e outros ", afirmou Eduardo Fonseca, proprietário de um pequeno estacionamento privado, localizado no bairro do Comércio.

Já na opinião do advogado George Humbert, representante da Associação Brasileira de Estacionamentos (Abrapark), a lei municipal é "inconstitucional". "Nós estamos diante de uma situação que é inconstitucional e que, sobretudo, ofende direitos líquidos e certos dos empresários desse setor"

Segundo o representante da associação, as empresas devem apresentar defesa para regularizar a situação dos estabelecimentos notificados pelo Procon. "Certamente essa situação será esclarecida junto ao Procon quando apresentarmos a nossa defesa, e essa será pacificada", afirmou o advogado.

