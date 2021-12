Lei de uso do solo é tema de mais uma audiência

O novo mapa de zoneamento de Salvador foi apresentado neste sábado, 19, na segunda audiência pública de discussão da Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos), realizada no Hotel São Salvador, no Stiep.

Pela proposta, que constará na minuta do projeto a ser enviado à Câmara Municipal de Salvador até o final de abril, a capital baiana contará com 36 zonas - e não mais 76, como é hoje.

A intenção, de acordo com o secretário de Urbanismo da prefeitura, Sílvio Pinheiro, é condensar áreas de características semelhantes e dar o mesmo tratamento a elas nos termos da lei.

"Isso vai fazer com que a gente compreenda essas zonas com mais facilidade e defina critérios de desenvolvimento corretos para áreas que, apesar de idênticas, tinham tratamentos diferentes", explica o gestor.

Com uma pequena plateia, formada basicamente por estudantes de direito de universidades privadas, a audiência será válida como umas das seis necessárias para que a minuta da Louos finalmente seja remetida ao Legislativo municipal.

Já tramita na Câmara o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), projeto onde são definidas as diretrizes e prioridades de crescimento da cidade.

A Louos, explica Sílvio Pinheiro, é um detalhamento de ações que serão aplicadas para que as diretrizes do PDDU funcionem na prática.

"A Louos é a aplicação do PDDU no mapa. É nesse documento que definimos o que será feito em um bairro para que o desenvolvimento se dê como o PDDU previu", diz o secretário.

Críticas

Ele rebateu as críticas feitas por movimentos sociais a aspectos do projeto, como uma suposta verticalização da orla marítima da cidade. De acordo com Sílvio Pinheiro, as afirmações são "precipitadas" e inverídicas.

"Isso é um equívoco, porque trabalhamos com os melhores especialistas do país e não vamos permitir a verticalização desordenada. O que vamos fazer é garantir a dinâmica da nossa orla".

Instrumentos de descentralização de desenvolvimento - como a criação de zonas especiais de interesse social (Zeis) - também foram discutidos no evento.

Com esses mecanismos, é possível a desapropriação de espaços sem uso em áreas centrais para construção de imóveis de habitação social. Outros fins de interesse público também podem ser dados a esses edifícios.

Esse debate parte do princípio da função social das propriedades imobiliárias. Ou seja, do artigo do Código Civil que determina que imóveis devem atender ao interesse da sociedade.

