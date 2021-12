Lei contra tráfico de pessoas e outros crimes é ampliada

Crimes como trabalho análogo à escravidão, exploração sexual e tráfico de órgãos - geralmente associados ao tráfico de pessoas - poderão ser punidos com mais rigor, a partir de agora, com a sanção da Lei 13.344, nesta sexta-feira, 7, pelo presidente da República, Michel Temer.

A nova legislação, publicada no Diário Oficial da União, relaciona o crime de tráfico de pessoas a outras infrações, estabelecendo no Código Penal sanção de quatro a oito anos de prisão.

A pena, segundo o texto da lei, pode ser até duplicada caso o crime atinja crianças, adolescentes ou idosos.

O coordenador do Observatório de Segurança Pública da Bahia, Carlos Costa Gomes, explica que o crime de tráfico de pessoas só era previsto se praticado para fins de exploração sexual. Por isso, diz ele, criminosos que aliciavam pessoas a migrar de um lugar para outro por outros motivos eram tratados "apenas como enganadores e canalhas".

"Somente o crime praticado após o tráfico costuma ser punido", explica. "A vantagem dessa mudança está em podermos identificar quem comete a prática, porque o tráfico de pessoas não era punido, mas sim o crime final, ao qual o tráfico humano serviu, como a exploração sexual e o trabalho análogo à escravidão".

A partir de agora, avalia Gomes, a "tipificação do crime" no Código Penal "vai permitir à Justiça agir com mais vigor e à polícia atuar melhor". "Mudou para melhor a legislação", analisa.

Titular interino da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia (SRTE-BA), Flávio Nunes avalia que a nova lei reforça, também, a atuação dos órgãos que trabalham pela erradicação do trabalho análogo ao escravo no país.

Atualmente, explica ele, o artigo 149 do Código Penal já estabelece quatro condições para a caracterização deste crime - excesso de jornada, situação degradante de trabalho, servidão por dívida ou trabalho forçado -, mas a pena mínima é de somente dois anos de prisão.

"Não tenho dúvida de que a punição maior vai inibir a prática", opina Nunes. Ele explica que o tráfico de pessoas também é uma característica do trabalho análogo à escravidão. "O tráfico de pessoas tem várias finalidades, e uma delas é o trabalho degradante", afirma.

O advogado Waldemar Oliveira, coordenador-geral do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan (Cedeca), defende que ações mais eficazes sejam realizadas para a interceptação da prática de tráfico de pessoas nas rodovias do estado.

De acordo com ele, a ocorrência de crimes do tipo atingem meninas que são trazidas do interior da Bahia. "É necessário que existam ações permanentes, contínuas, e não episódicas", afirma Oliveira.

A TARDE solicitou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) dados de atuação nessa área, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta. A Superintendência da Polícia Federal na Bahia também foi contatada, mas não respondeu ao questionado.

Já a promotora Isabel Adelaide, coordenadora-substituta do Centro de Apoio Operacional aos Direitos Humanos (Cao-DH), do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), combate a ideia de endurecimento de penas para qualquer crime.

Para ela, "antes de mudar a lei, o estado precisa dar estrutura para a polícia trabalhar". "É ironia endurecer a pena se o estado não proporciona condições para o cumprimento da lei", opina a promotora.

"Se houvesse fiscalização adequada, não haveria tráfico de pessoas", considera.

