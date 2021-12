Lei antifumo completa um mês de vigência envolta em dúvidas e críticas

Trinta dias depois da entrada em vigor da lei antifumo (7.651/2009) em Salvador, ainda há muita dúvida da população sobre o teor da legislação que proíbe o uso de cigarro e outros produtos à base de tabaco em ambientes fechados. Para se ter uma ideia, enquete realizada pelo portal A TARDE On Line durante dois dias levantou que cerca de 71% dos votantes desconhecem o conteúdo da nova norma.

A lei que completa um mês de vigência, neste sábado, 29, quando se comemora o Dia Nacional de Combate ao Fumo, é considerada confusa pelo presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-BA), Luiz Henrique do Amaral. “Há dúvidas de como o empresário deve abordar o cliente, o que fazer em caso de recusa (de respeitar a lei), como será a penalização, qual a obrigação do empresário e outros entendimentos da parte operacional da lei”, critica.

Apesar de estar em vigor, a lei ainda não resulta em penalização porque foi delimitado um período de 120 dias para que a prefeitura realize uma campanha educativa e de conscientização da população. Em obediência ao previsto, a Prefeitura pretende divulgar o conteúdo do instrumento legal através de um evento com gerentes e administradores de shoppings, além de notas e entrevistas em veículos de comunicação e orientação para proprietários de bares e restaurantes, de acordo com Augusto Bastos, subcoordenador da Vigilância Sanitária do Município (VISA), uma das responsáveis pela fiscalização juntamente com a Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon). Ele afirma que a campanha educativa também prevê distribuição de folhetos, mas não soube informar a quantidade de ambientes que será atingida pela ação.

O presidente da Abrasel, Luiz Henrique do Amaral, considera deficiente a campanha educativa da Prefeitura. “Não se vê nenhum tipo de publicidade sobre a legislação. Isso afeta, e muito, o cumprimento da lei. A ação educativa seria mais ampla e não apenas com donos de bares e restaurantes. Naturalmente, a convivência com a legislação seria mais tranquila e serena do que está sendo, o que acaba criando situações constrangedoras”, critica, relatando que há casos de clientes que não aceitam apagar o cigarro ou sair do ambiente fechado. “O empresário fica sem saber como agir”.

Amaral observa que a Abrasel teve dificuldades para marcar um encontro com a Prefeitura a fim de esclarecer pontos da legislação. “Tivemos que fazer pressão para agendar o evento”, que aconteceu nesta quarta-feira, 26, argumenta. O dirigente também considera que a divulgação deveria ser voltada para a população. “Como está, os clientes acham que é o empresário que quer proibir o consumo do cigarro”, argumenta Amaral.

Ao saber das críticas, Bastos diz que a sugestão deve ser formalizada e encaminhada para os órgãos competentes, mas concordou que se a campanha fosse ampliada seria mais eficiente. “Quanto mais a gente divulgar, melhor. É importante para que a população tenha consciência do assunto”, pondera.

Fiscalização - O período educativo previsto pela lei antifumo termina no dia 29 de novembro e, partir desta data, a lei torna-se passível de punição. Augusto Bastos, subcoordenador da Vigilância Sanitária do Município, diz que agentes da Visa e Codecon farão fiscalizações em conjunto e separadamente. As ações acontecerão durante abordagens corriqueiras dos órgãos e nos três turnos do dia. Ele não soube informar, no entanto, quantos fiscais vão trabalhar com foco na lei antifumo.

No total, a Visa conta com 110 fiscais, que trabalham de segunda a sexta, mas Bastos observou que poderão ser realizadas operações especiais no final de semana. Os prédios comerciais e condomínios só serão fiscalizados se houver denúncia, diz Bastos, afirmando que bares, restaurantes e shoppings serão os focos principais.

É importante ressaltar que a punição da lei é voltada para os responsáveis pelos estabelecimentos. “A lei não prevê multa para o cliente”, explica Bastos. Por isso, os proprietários de restaurantes, bares, casas de show, instituições de ensino, supermercados, shoppings, estádios e outros ambientes fechados de uso coletivo devem colocar adesivos alertando para a proibição do fumo e com os telefones da Codecon e Visa, além de desativar os fumódromos e eliminar os cinzeiros.

Também é obrigação do empresário fiscalizar se algum cliente está descumprindo a legislação. Se isso acontecer, é necessário solicitar que o fumante apague o cigarro ou fume em um ambiente aberto.

Multa - O estabelecimento que desrespeitar a lei pode receber multa de R$380 a R$10 mil, além de correr o risco de ter a licença de funcionamento suspensa. Bastos diz que a penalização depende de cada caso e será avaliada conforme julgamento do fiscal, mas o empresário tem direito de defesa. Este aspecto da lei, que prevê punição dos empresários e não do fumante é fonte de controvérsias.

“Punir o empresário é muito delicado, porque bares e restaurantes são ambientes de lazer e a gente terá que causar o estresse de pedir para o cliente não fumar”, levanta Amaral. Ele também aponta o que considera “exageros” da legislação, como a proibição do fumo em locais como varandas. “Como vamos dizer ao cliente que não pode fumar neste local?”.

Augusto Bastos explica que o fumo está proibido em qualquer ambiente de uso coletivo parcialmente fechado, mesmo que seja apenas com um toldo ou paredes na lateral, como é o caso de varandas e estádios. “Este é o nosso entendimento da lei. Sei que vai ser discutido na justiça, mas é assim que vamos fiscalizar por enquanto. Também vamos aproveitar o período educativo para consultar nosso setor jurídico sobre esses aspectos”, alertou.

Outro questionamento se volta para o uso do fumódromo. “Deveria existir um espaço para o fumante. Se a criação do fumódromo dentro de todas as normas técnicas for dispendiosa, é decisão do empresário se vai investir nisso, mas hoje está completamente proibido. Tem que garantir os direitos do fumante e do não fumante”, defende Amaral.

O internauta Henrique, que deixou sua opinião no portal A TARDE On Line, concorda com Amaral: “"Não aprovo (a lei), cada estabelecimento tem que ter o setor fumante e setor não-fumante bem organizados". Mas a opinião não é unânime. Entre os mais de 150 comentários postados no A TARDE On line, a maioria dos internautas aprova a nova legislação e condena o fumódromo. "Demorou! Quem fuma em ambientes fechados está desrepeitando o direito que os não fumantes possuem de respirar um ar puro. E nada adianta colocar uma área para fumantes, pois a mesma não impede que a fumaça do cigarro chegue à área dos não fumantes", comentou o internauta João Paulo.



Qualquer cidadão pode denunciar os estabelecimentos irregulares à VISA ou CODECON, através dos telefones 3186-1100 ou 2203-3417

