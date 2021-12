Legião da Boa Vontade realiza mais de 13 milhões de atendimentos no Brasil

Fazer o bem sem olhar a quem. Essa é a proposta da Legião da Boa Vontade (LBV). Segundo a associação, só em 2017 foram realizados cerca de 13.520 atendimentos à populações de baixa renda, o que impactou a mais de 370 mil pessoas nas cinco regiões brasileiras. De acordo com o diretor-presidente da instituição, José de Paiva Netto, o balanço é analisado e aprovado por auditores externos independentes há mais de duas décadas.

Distribuída por todo o País, a Legião da Boa Vontade atua há mais de 68 anos, no amparo a crianças, adolescentes, jovens, adultos, gestantes e idosos em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, são 82 unidades de atendimento, entre elas, centros comunitários de assistência social, lares para idosos, centro de assessoramento, escolas de educação básica e escola de capacitação profissional.

Na Bahia, as sedes da LBV podem ser encontradas nas cidades de Salvador, Itabuna e Lauro de Freitas. O órgão informa que só na capital, 85 comunidades são impactadas com projetos voltados a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, como os Criança e Jovem: Futuro no Presente!, Vida Plena, Vivência Solidária, Cidadão Bebê e Capacitação Produtiva.

Como doar

Muitas são as formas de ajudar. Os interessados podem se tornar voluntário, auxiliar a divulgação, contribuir financeiramente para a manutenção dos programas ou então colaborar com alimentos não perecíveis e doações diversas. Em Salvador, o Centro Comunitário de assistência social da LBV está localizado na Rua na Avenida Porto dos Mastros, 19, Ribeira. Mais informações pelo telefone (71) 3312-0555.

