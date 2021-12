Leandro Guerrilha assume lugar de Irmão Lázaro na Câmara

Ex vereador de Salvador, entre 2013 a 2016, o primeiro suplente do PL na Câmara Municipal, Leadnro Guerrilha, deve tomar posse no lugar do Irmão Lázarom, que morreu, aos 54 anos,na última sexta-feira, após agravamento provocado pela Covid-19.

Leandro Guerrilha, que recebeu 3.442 votos na eleição passada e não conseguiu ser eleito, só aguarda os dias de luto concedido por causa da morte de Lázaro, para assumir a vaga.

Além disso, em 2019, o ex-vereador foi nomeado para a assessoria de planejamento, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

