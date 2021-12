Le Cirque promove tarde lúdica em hospital

O Le Cirque colocou em prática o ditado “sorrir é o melhor remédio” e proporcionou às crianças internadas no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no bairro do Cabula, em Salvador, uma tarde com magia e diversão.

Cerca de 50 delas que se encontram nas alas de emergência, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria infantis acompanharam o espetáculo do tradicional circo francês.

O hall de entrada da emergência pediátrica se transformou em um circo, as crianças formaram a plateia com seus familiares e presenciaram vários espetáculos, incluindo apresentação de palhaço, mágico e malabarista.

Por cerca de uma hora, a equipe do Le Cirque levou um clima lúdico para a unidade pediátrica, trazendo para as crianças e familiares um momento de interação e alegria.

“A ação é muito interessante e chega como novidade para as crianças que estão internadas. Eu tenho sete meses aqui com minha filha e, às vezes, a rotina é complicada, por isso está sendo incrível a experiência”, diz Rosineide dos Santos, 28 anos, mãe da pequena Stefanie dos Santos, 5 anos.

Pacientes, funcionários e acompanhantes se divertiram com as brincadeiras do palhaço dentro da ala infantil

Benefícios

De acordo com o diretor-geral do HGRS, José Admirço, o encontro das crianças com a trupe do circo possibilitou uma vivência lúdica, fundamental para o bom desenvolvimento infantil.

“Para o tratamento das crianças é essencial envolver atividades que promovam convívio e interação. A parceria com o Le Cirque surge como uma proposta para proporcionar uma tarde de lazer para os pacientes e os acompanhantes”, diz o diretor da unidade hospitalar.

O diretor do Le Cirque, Stevan Stevanovich, pontua que os espetáculos se tornam aliados no tratamento das crianças.

“Em toda cidade que visitamos, realizamos ações em hospitais ou instituições. Essa atividade é muito gratificante, pois somos responsáveis por provocar sorriso. Observamos que a maioria das crianças não pode sair do hospital para ir ao circo, e por isso resolvemos trazer circo até o hospital com muita alegria e encanto”, disse Stevan.



