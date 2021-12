LBV entrega kits escolares para crianças e adolescentes

A Legião da Boa Vontade (LBV) realizou, nesta terça-feira, 7, a cerimônia de entrega de 230 kits escolares, contemplando crianças e jovens carentes de Salvador. A ação ocorreu na sede do Centro Comunitário de Assistência Social da entidade, na Ribeira.

Visando Combater o analfabetismo e incentivar a educação, a ação integrou a campanha ‘Criança Nota 10: proteger a infância é acreditar no futuro’.

Segundo Patrícia Maria Silva, gestora social da LBV, a ação é relevante porque as famílias carentes precisam de apoio. “Já tivemos casos da criança deixar a escola por falta de material”, lembrou. Ela destacou que é gratificante ver a felicidade dos beneficiados.

Os impactos da ações da LBV refletem na alegria dos colaboradores e das famílias que mantêm seus filhos nos projetos da instituição.

Há mais de dez anos colaborando com a LVB, a aposentada Jandira Plana, 62 anos, contou que ficou sensibilizada com a causa e gosta de ajudar as pessoas. “Fico muito feliz com esta ação”, acrescentou.

A manicure Eunice Machado Sousa, 36, foi uma das contempladas. Seus dois filhos João Vicente Machado, 16, e Janaína Machado, 11, ganharam o kit escolar.

“Esta ação ajudou muito minha família, pois sou trabalhadora autônoma e não tenho condições de comprar tudo que foi doado para eles”, afirmou.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

