Lavagem do Horto promove encontro para doar dinheiro arrecadado para animais

Com o objetivo de promover uma integração com os moradores, a Lavagem do Horto vai promover música com as bandas Mudei de Nome, Filhos de Jorge e Tico, no dia 10 de fevereiro, a partir das 14h. Uma parte dos recursos arrecadados serão doados para a Amo Animais, grupo da Amo Horto que leva animais recolhidos na rua para abrigos. O dinheiro será usado para custear os gastos desses espaços, que incluem ração e vacina dos animais.

O evento conta com um cortejo que desfila na Av. Santa Luzia, principal via do bairro e shows no bar De Passagem.

A concentração acontece na rotatória do condomínio Panamby e desce a avenida até o bar De Passagem. Baianas, fanfarra e um carro elétrico com a banda Marana animam o trajeto.

A festa é aberta para toda cidade e os ingressos, no primeiro lote, custam R$ 80. As vendas acontecem no Sympla, Partiu Balada, Eventim, na seda da Oquei e na loja Colcci. A sugestão é que todos vão de azul ou branco.

