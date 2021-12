Lavagem do Horto estimula solidariedade em sua 1ª edição

Moradores do Horto Florestal realizaram, na manhã desta terça-feira, 8, a primeira lavagem do bairro. O evento aconteceu na rua Estácio Gonzaga e atraiu as famílias do bairro e visitantes. A programação contou com mais de 30 caixas para a arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos.

Morador do Horto, o médico Walter Viterbo, 47, financiou e organizou o evento, em parceria com os filhos, Vitor, de 17 anos e Walter, de 13, na tentativa de mobilizar e integrar os moradores da região.

Conscientização

"O objetivo foi arrecadar donativos para a campanha Natal sem Fome e conscientizar os moradores mostrando que é possível fazer alguma coisa doando o que temos em casa", explica o médico, que fez questão de solicitar a licença da prefeitura e teve apoio da Transalvador, Limpurb, Vigilância Sanitária (Visa) e da Polícia Militar.

Raimundo Bandeira, coordenador executivo da ONG Ação da Cidadania - responsável pela campanha Natal sem Fome - acredita que serão arrecadados 300 quilos de alimentos, que se juntarão a doações recolhidas em outros pontos da cidade como igrejas, shoppings e academias. Os donativos serão armazenados e distribuídos para 50 instituições de caridade.

A lavagem contou com a exposição de food trucks, estrutura para crianças com parque infantil, carro pipa e fanfarras. A aposentada Neomisia Pereira, 90, elogiou. "Eu vim aqui para passear e estou achando tudo lindo e bem organizado", ressaltou.

A empresária, Fernanda Camargo, 42, soube da lavagem através de uma amiga que mora no local e levou a filha, Catarina, de 3 anos, para participar e doar. "Foi ela que separou os brinquedinhos para trazer", disse.

