Lavagem do Bonfim já tem data de início para os festejos

A tradicional lavagem do Bonfim já tem data para começar os festejos, dia 12 de janeiro, na conhecida 2ª quinta-feira do ano, Salvador vai receber os milhares de fiéis do padroeiro Senhor Bom Jesus do Bonfim. A novidade para 2017: pela primeira vez a basília abrirá o adro para acesso do povo no dia da lavagem.

Em uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 2, o padre Edson falou como acontece os tradicionais festejos com a presença da imagem de Nossa Senhora: “A imagem peregrina de Nossa Senhora chegará dia 13, às 19h, será acolhida no adro da basílica, ficará no altar próxima a imagem do Senhor do Bonfim e, no dia da festa, dia 15, irá participar da procissão, saindo juntamente com a imagem do senhor do Bonfim, que é para todos nós um privilegio" concluiu o padre.

A igreja do Bonfim já começou os preparativos para receber os homens, mulheres e crianças que lotarão as ruas e a basílica, entre os dias 5 e 15 de janeiro. Começando com a novena (celebração em preparação para a festa), até o dia da procissão dos Três Pedidos, no dia 15 de janeiro, onde o Senhor do Bonfim encerra seus festejos, com o encontro dos fiéis na Igreja Nossa Senhora dos Mares onde seguem até a Basílica do Bonfim, onde acontece o rito.

O cortejo seguirá pelas ruas da cidade baixa em direção à basílica, onde padre Edson Menezes receberá os fiéis para a bênção da água.

Confira a programação:

Novenário: De 05/01 a 14/01, começando todos os dias às 19h.

Lavagem do Bonfim:

12/01/2017 - Quinta-feira: Tradicional lavagem do adro da Basílica Santuário do Bonfim

8h - Saída da 4ª Caminhada da Conceição da Praia - Comércio (Lavagem de Corpo e Alma).

Lema: Ele está no meio de nós

9h - Show de músicas religiosas no adro da Igreja do Bonfim, preparando o público para o momento da benção que será dada para o povo.

12h - Acolhida às baianas pelos membros da Irmandade - Devoção do Senhor do Bonfim e entrega das vassouras para a Lavagem do Adro da Basílica Santuário do Bonfim.

No final da lavagem, a imagem peregrina do Senhor do Bonfim deverá ficar próximo à porta principal da igreja para veneração pública dos fiéis até às 18h.

Visita a imagem jubilar de Aparecida

De 13 a 16 - Visita da imagem jubilar de Nossa Senhora Aparecida à Basílica Santuário.

Dia da Festa

15/01/2017 - Domingo

5h - Alvorada

Missas: 5h, 6h, 7h30min

10h - Missa solene presidida por Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, scj, arcebispo metropolitano.

16h - Grande procissão dos três pedidos com a participação de várias imagens do Bom Jesus, em demonstração de devoção.

Local de saída: Igreja dos Mares.

O ritual dos Três Pedidos começa na chegada à Colina, quando três voltas são dadas em torno da Basílica Santuário. Encerra-se com a benção do Santíssimo Sacramento e queima de fogos de artifício.

