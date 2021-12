Lavagem do Bonfim: desembarque no Terminal Náutico é intenso

Segue intenso o movimento de passageiros que desembarcam no Terminal Náutico da Bahia (Comércio) na manhã desta quinta-feira, 15, por causa da celebração da Lavagem do Bonfim.

De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), centenas de pessoas já utilizaram o transporte da Ilha de Itaparica para participar dos festejos em Salvador. A procura pelo sistema continua crescendo durante a manhã.

São oito embarcações no atendimento aos usuários, com saídas a cada 15 minutos. A última lancha sai de Mar Grande às 18h30. No sentido inverso, o último horário será às 20h30.

Já na linha Salvador-Morro de São Paulo, o fluxo de passageiros para embarcar e comprar passagens é moderado. As lanchas rápidas e os catamarãs operam normalmente. As saídas de Salvador ocorrem às 13h e 14h30. Já as saídas de Morro sãp às 12h30 e 15h.

