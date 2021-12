Lavagem do Bonfim conta com esquema especial de policiais

A Lavagem do Bonfim deste ano contará com 1.803 policiais militares distribuídos ao longo dos oito quilômetros do cortejo e nas principais vias de acesso à festa. O policiamento ocorrerá a partir das 5h de quinta-feira, 17.

Estará em atenção especial às principais vias de acesso ao trajeto e entorno da festa, corredores de tráfego, estações de metrô e pontos de ônibus, bem como nos eventos paralelos que ocorrem na mesma data festiva.

