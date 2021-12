Lavagem do Bonfim causou aglomeração durante pandemia da Gripe Espanhola

Nesta quinta-feira, 14, por conta da pandemia da Covid-19, a tradicional Lavagem do Bonfim não vai ocorrer de forma presencial, sendo transmitida por meio das redes sociais para evitar aglomerações. Contudo, o cenário em Salvador foi diferente durante a pandemia da Gripe Espanhola, provocada pelo vírus influenza, em 1918.

Segundo o historiador Rafael Dantas, em entrevista para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM, os jornais noticiaram em 1918 momentos de aglomeração e comemorações "mais efervescentes" durante a lavagem do Bonfim. Para o historiador, as pessoas na época foram até a igreja como uma alternativa de pedir aos santos ajuda para a cura da doença.

"Na Gripe Espanhola, as pessoas chegaram a se aglomerar na porta das igrejas para pedir ajuda dos santos. Os jornais noticiaram isso. Acontece que, naquela época, a mentalidade era outra, o controle era muito mais difícil e a informação para chegar a todos também era problemática".

Rafael pontua que, hoje, as pessoas têm mais consciência sobre a gravidade da doença e mais estudos para entender o que é necessário ser feito para evitar novas infecções ou mortes. Isso justifica, também, a decisão de não realizar a comemoração da forma tradicional, com a caminhada a pé entre as Basílicas de Nossa Senhora da Conceição da Praia e o Santuário Senhor do Bonfim.

No entanto, a falta de comemoração presencial não significa a falta da fé. "São novas formas de entender a festa. A fé e a ligação com a cultura afro continuam de forma simbólica. Por exemplo, o vestir branco, nem que seja em casa, vai continuar presente", comenta o historiador.

Historiador Rafael Dantas participou do 'Isso é Bahia' | Foto: Reprodução | Instagram

Legado de 2021

Ainda durante a entrevista para o 'Isso é Bahia', Rafael Dantas destacoou a importância do legado da Festa ao Senhor do Bonfim e como a realização em 2021, de forma diferente mas ainda existindo, reflete a cultura de Salvador.

"A gente faz uma perspectiva histórica. A Festa do Bonfim está diretamente ligada com o contexto de Salvador. Salvador nasce como uma cidade em contato com o mar, de mistura e pluralidade de povos. A festa do Senhor do Bonfim vai ser trazida pelo comerciante Theodósio Rodrigues de Faria. Ou seja, desde o século 18, passando pelo século 19, com todas as mudanças e alterações e adentrando o século 20 que o Bonfim está presente. Isso prova que é uma festa com força popular, com suas tradições e costumes", analisa Rafael.

"Hoje temos outro contexto, mas dentro desta cidade, em que as festas e a religião sempre tiveram um grande impacto e força. Salvador no século 19 era conhecida pelas dezenas de festas que aconteciam em suas ruas e suas igrejas".

