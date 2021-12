Lavagem de N. S. da Purificação leva milhares de pessoas a Santo Amaro

Milhares de pessoas aproveitaram até a madrugada a Festa da Nossa Senhora da Purificação, em Santo Amaro (a 74 quilômetros de Salvador). Por volta das 20h, o público ainda era animado com as atrações musicais que tocavam nos trios. Harmonia do Samba, Psirico, Ilê Ayê e Negra Cor foram algumas das bandas que agitaram a parte profana da festa.

Os festejos religiosos, conduzidos pela família Veloso, começaram pela manhã, quando a mais ilustre das participantes, Claudionor Veloso, a Dona Canô, saiu de sua casa para participar do cortejo em um carrinho de golfe. D. Canô estava acompanhada dos filhos, entre eles a cantora Maria Bethânia, e o secretário de Cultura da cidade, Rodrigo Veloso. O cantor Caetano Veloso não estava presente.

Aos 103 anos de idade, D. Canô, que marca presença na festa desde os quatro anos, fez piada ao tomar um gole de cerveja em um brinde durante o trajeto: “Ô coisa ruim”, exclamou após provar a bebida, em tom de desaprovação, provocando risos entre os que a acompanhavam.

“Isso foi uma brincadeira. Bethânia estava com um copo e disse para ela tomar dois goles. Ela (D. Canô) tomou, mas não gosta de cerveja. Foi só uma brincadeira”, contou a outra filha da matriarca da família Veloso, Clara Maria.

Depois do cortejo, D. Canô retornou para a casa, por volta das 13h, onde almoçou e passou a tarde descansando, segundo Clara Maria.



Lavagem - As comemorações religiosas em homenagem à Nossa Senhora da Purificação tiveram início com a lavagem das escadarias da Igreja Matriz de Santo Amaro pelas baianas. De lá, o cortejo seguiu para a Igreja do Bonfim, a pedido de D. Canô. Depois do cortejo, D. Canô retornou para a casa, por volta das 13h, onde almoçou e passou a tarde descansando, segundo Clara Maria.



Nesta segunda-feira, 31, até o dia 2 de fevereiro, as atrações em comemoração ao Senhor Santo Amaro e Nossa Senhora da Purificação continuam na cidade. Nesta segunda, a partir das 20h, tem bloco saindo nas ruas e bandas no palco a partir das 22h, com shows de Tatau e do Grupo Coisa de Pele, entre outras. No dia 2, às 16h, acontece a procissão de Nossa Senhora da Purificação.

