Lavagem de Itapuã tem 113ª edição da festa nesta quinta-feira

A Lavagem de Itapuã completou 113 anos nesta quinta-feira, 1º, com uma programação que começou às 2h, com o Bando Anunciador, grupo de percussionistas e pessoas da comunidade que percorre as ruas do bairro para anunciar a festa.

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, na praça Dorival Caymmi, iniciou a missa marcada com celebração do padre Ailan Simões Costa às 6h . Logo depois, baianas vestidas a caráter levarão potes de cerâmica com flores e água de cheiro para lavar a escadaria do templo.

Além da parte religiosa, a festa conta com entidades culturais, samba de roda, desfiles e participação de diversos personagens locais. As baianas, os Filhos de Gandhy e o grupo Carro de Palha farão cortejo a partir das 11h.

A partir do meio-dia, o público pode assistir mais 17 desfiles de blocos de chão, que sairão a cada 15 minutos entre a Praia de Placadord e a rua Aristides Milton, na ladeira do Abaeté.

Se apresentam, nesta ordem: Escola de Samba Unidos de Itapuã (12h), Galera do Mar (12h15), Arrastão dos Peixes (12h30), Amigos de Pedreira (12h45), Arrastão do Bideira (13h), Sambeleza (13h15), Arrastão dos Cornos (13h30), Bloco das Santinhas (13h45), Bloco Vem pra Cá-Banda Zumbada (14h), Bonitol (14h15), Chabisc (14h30), Chuva de Gelo (14h45), Baleia Rosa (15h), Malê Debalê (15h15), Pinauna Power (15h30), Bloco Nem te Conto-Banda A Panela (15h45) e Confraternização Uesc (16h).

Sincretismo

Iniciada em 1906, a Lavagem de Itapuã é marcada pelo sincretismo religioso, com devoção de Nossa Senhora da Conceição, pelos católicos, e Iemanjá, pelos adeptos do Candomblé.

As comemorações começam logo de madrugada, ao som do Bando Anunciador e o café da manhã, cuja tradição iniciada por Dona Niçu tem continuidade com os filhos da falecida moradora do bairro. A tarde é marcada pela parte profana da festa, com comidas, bebidas e muita música. O evento, que conta com apoio da Empresa Salvador Turismo (Saltur)

