Lavagem de Itapuã promove alterações no bairro nesta quinta

A estrutura para os festejos da Lavagem de Itapuã já está montada. Nesta quinta-feira, dia 31, o bairro vai comemorar 108 anos de tradição e identidade. Por conta da festa, alguns estabelecimentos terão o horário de funcionamento alterado. Algumas lojas do comércio local, por exemplo, vão funcionar até às 13 horas, enquanto a agência dos Correios estará fechada.

As agências bancárias, por motivo de segurança, devem funcionar das 8h às 12h. A loja Bom Preço vai funcionar normalmente, das 6h às 22h.

Programação - A festa terá início às 2h da manhã ao som dos bandolins e violas do Bando Anunciador, percorrendo as principais ruas do bairro. Às 5h, é a vez da alvorada, com a tradicional queima de fogos na Praça da Igreja Nossa Senhora da Conceição de Itapuã. Em seguida, acontece a pré-lavagem das escadarias.

A partir das 8h, começa a concentração do cortejo na Avenida Octávio Mangabeira, em frente ao Restaurante Bali Coqueiral de Piatã, em direção à Praça Dorival Caymmi, com saída prevista para 10h, e a participação de baianas e de 26 entidades, entre afoxés, bandas de sopro e percussão, dando continuidade à parte lúdica da festa.

Organização - A Prefeitura de Salvador montou um esquema especial para a realização de uma das mais tradicionais festas populares da cidade. Serão mais de 70 barracas e 70 banheiros químico. Além disso, a Guarda Municipal disponibilizou 30 profissionais para o apoio à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) nas atividades de fiscalização do comércio informal e manutenção da ordem pública. Outros 12 guardas vão trabalhar para proteger o patrimônio público do bairro e seu entorno.

A Polícia Militar e a Polícia Civil também participarão da operação para segurança da festa. Ao todo serão 874 policiais militares, vindos de 21 unidades operacionais, que atuarão em três turnos de trabalho, das 7h até às 6h de sexta-feira (1º), com 126 patrulhas. A PM instalou sete comandos de Ponto Base, localizados em: Placaford; CCAA; Rua Bejupirá; Curva da Sereia; Av. Dorival Caymmi; Praça Dorival Caymmi/Igreja de Itapoã e Módulo Abaeté.

A unidade de Pronto Atendimento (PA) do bairro estará em alerta para atender a eventuais demandas de participantes da lavagem. A unidade médica fica na Rua da Cacimba, s/n, Itapuã, e há acesso pela Avenida Dorival Caymmi.

Trânsito - A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) promoverá alterações no tráfego de veículos no bairro, a partir do dia 31 de janeiro a 4 de fevereiro. Até a segunda-feira, 4, estará proibido o tráfego e o estacionamento de veículos, sempre das 19h à 2h, na Rua Aristides Milton, Praça Dorival Caymmi, Rua Genebaldo Figueiredo, Rua João do Peixe e na Rua Arnaldo Francelino.

Os veículos que circulam pelo trecho interditado com destino à Rua Professor Souza Brito, Jardim Encantamento, Loteamento Pedra do Sal, Alameda da Praia e adjacências, terão como opções de tráfego a Av. Dorival Caymmi, Rua Paulo Afonso Baqueiro, Ladeira do Mirante do Abaeté, Largo de Abaeté e Ladeira do Abaeté.

Os veículos do Sistema de Transporte Coletivo que também circulam pelo trecho interditado, com destino à Nova Brasília de Itapuã, terão como opções de tráfego a Av. Dorival Caymmi, Rua Paulo Afonso Baqueiro, Ladeira do Mirante do Abaeté, Largo do Abaeté. Fica proibida a circulação de Trios Elétricos na área da festa.

Os veículos destinados aos serviços públicos, como Operação de Trânsito, Bombeiros, Ambulâncias, Salvar e Polícia, além de prioridade gozarão de livre trânsito e estacionamento, quando devidamente identificados e estiverem em serviços.

Serão estabelecidas barreiras fixas, das 4h às 19h, a partir desta quinta-feira (31), nas seguintes ruas e avenidas: Rua Aristides Milton, Rotatória do Posto 12 (sentido Centro), Rua João do Peixe (ao lado do Shopping Itapuã), Praça Dorival Caymmi, Av. Octávio Mangabeira, Rua Beiju Pirá, Rua Sargento Renato Santos, Rua Sargento Pedro Cruz, Rua Carapeba, Rua Albacora, Rua Pirambeba, Rua João da Silva Rego, Rua Aristóteles da Costa Leal e na Rua Yemanjá (ao lado do Habib's).

O tráfego também será proibido, das 7h às 19h, nas seguintes vias: Av. Octávio Mangabeira (trecho a partir do retorno de acesso a Av. Orlando Gomes), Praça da Sereia, Av. Dorival Caymmi (entre a Praça da Sereia e a Rua Clementino Heitor de Carvalho), Rua Aristides Milton (entre a Praça da Sereia e o acesso à Ladeira do Ibiama / Ladeira do Abaeté. Os veículos que circulam pelo trecho interditado terão como opções de tráfego no sentido Centro o Viaduto Mário Andreza, Av. Luis Viana (Av. Paralela), Av. Orlando Gomes, Av. Octávio Mangabeira.

Já os veículos que transitam em direção à Itapuã vindos do Centro têm como opções a Av. Octávio Mangabeira, Retorno em frente à guarita de acesso ao Estacionamento Sol Park, Av. Octávio Mangabeira, Av. Orlando Gomes, Av. Luis Viana (Av. Paralela), Av. Dorival Caymmi. Os moradores destas localidades terão acesso assegurado mediante a comprovação de endereço.

adblock ativo