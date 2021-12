Lavagem de Itapuã encerra festas de largo antes do Carnaval

O bairro de Itapuã é palco da última festa de largo de Salvador antes do Carnaval, nesta quinta-feira, 16. A Lavagem de Itapuã começou desde às 2 horas com o Bando Anunciador, grupo com percussionistas e pessoas da comunidade que circulavam pelas ruas do bairro anunciando a festa, que é uma tradição de 112 anos.

Às 5 horas, foi a vez da alvorada de fogos que antecedeu a Lavagem Nativa, realizada há 26 anos com o intuito de preservar a história da festa. Os moradores se reuniram em um café da manhã.

Ativistas ambientais aproveitaram o momento para protestar pedindo ajuda para a lagoa do Abaeté.

O cortejo tradicional saiu às 10 horas com a participação de cerca de 200 baianas. Elas percorreram um trajeto entre a praia de Placaford à Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, na praça Dorival Caymmi.

