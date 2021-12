Lavagem de Itapuã completa hoje 110 anos de tradição e fé

A comunidade de Itapuã preparou uma grande festa para celebrar, nesta quinta-feira, 5, os 110 anos da lavagem do bairro. O cortejo, que sai às 11h, de Placafor, perto do Atakarejo, homenageia os moradores Climério de Souza Gomes, 92, e Astéria Maria Gonçalves, 84.



Climério é conhecido pelo riso farto e pelos causos que costuma contar durante as prosas. Ele está sempre envolvido com a arte e as manifestações locais.



Moradora nativa, Astéria integra o grupo cultural Ganhadeiras de Itapuã, trabalhou como baiana de acarajé por 50 anos e sobrevive da venda de peixe e moqueca de folhas. Os homenageados desfilam em carro alegórico caracterizado de pedra marinha.



Também às 11h, como todo ano acontece, 200 baianas seguem em cortejo até a Igreja de N. Sra. da Conceição de Itapuã, na praça Dorival Caymmi. Desfilam acompanhadas do Afoxé Filhos de Gandhy. Em seguida, vários blocos de bairro saem do ponto de partida. Entre eles, o Malê Debalê.



Alvorada



A festa religiosa começou às 2h30, com o Bando Anunciador chamando os moradores à celebração. A banda de fanfarra entoa hinos.



O grupo - formado por cerca de 500 pessoas e reunido por Ronilda Araújo dos Santos, 67 - tenta resgatar a manifestação realizada pelos moradores há 110 anos.



Neste ano, uma comissão caracterizada com as letras que compõem o nome do grupo (Anunciador) homenageia os dez anos de resgate da tradição.



Às 5h, uma queima de fogos anunciou o início da festividade. Neste momento, o grupo Lavagem Nativa - criado por Eunice Gomes, a dona Niçu, já falecida - segue em direção à igreja.



O grupo é o primeiro a fazer a lavagem da escadaria do templo com água de cheiro e a enfeitá-lo com flores. A 27ª Lavagem Nativa também é marcada por tradicional café da manhã, às 7h.



Estrutura



Cerca de 590 policiais militares atuam na segurança da festa. Sete postos de comando de área foram montados em toda a extensão do evento, que compreende desde Piatã até a Lagoa do Abaeté e, ainda, a avenida Dorival Caymmi.



A 12ª Delegacia Territorial/Itapuã teve o efetivo reforçado, com 28 policiais em regime de plantão, das 8h de hoje às 8h de amanhã.



O tráfego de veículos segue alterado hoje. Entre 7h e 19h, é proibido circular na Av. Octavio Mangabeira, a partir da rua Iemanjá; na praça da Sereia; na Av. Dorival Caymmi e rua Aristides Milton. A festa será finalizada segunda-feira, com entrega da oferenda a Iemanjá.

