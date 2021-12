Reunindo fé e tradição, a famosa Lavagem de Itapuã completa 114 anos nesta quinta-feira , 21. Reunindo moradores do próprio local, assim como de bairros próximos, este é o último evento popular que antecede o Carnaval de Salvador no calendário oficial de verão.

As primeiras celebrações pela data começaram ainda na madrugada, por volta de 2h, com o Bando Anunciador. Logo depois, às 5h, aconteceu uma alvorada de fogos.

Por volta das 7h, foi celebrada a Santa Missa na Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã que, ap´´os a celebração, permanece fechada durante o dia. A primeira lavagem nas escadarias é realizada logo após a alvorada por moradoras que mantém a tradição há mais de 30 anos. Por volta das 12h, cerca de 200 baianas realizam a segunda lavagem no templo.

A programação conta ainda com o desfile de 22 grupos artísticos, como o bloco afro Malê Debalê, a escola de samba Unidos de Itapuã, o Bloco dos Pescadores, Bloco da Ressaca, a Puxada Itapuanzeira, As Santinhas, o Bloco dos Peixes e o Samba Beleza, entre outros. A última atração deve sair às 17h15, segundo a Associação dos Moradores do bairro.

Calendário da festa

Engana-se quem pensa que a festa termina na quinta. A comemoração se estende por mais 3 dias. Confira:

Sexta-feira, 22: apresentações de atrações locais

Sábado, 23: celebração do Terno de Reis, e outras atividades náuticas esportivas, a partir das 18h.

Segunda, 25: entrega de oferenda a Iemanjá, a partir das 15h, e uma peixada nativa, às 18h, na sede da Associação dos Moradores de Itapuã.

Lavagem de Itapuã completa 114 anos de tradição nesta quinta | Foto: Divulgação/ATarde

