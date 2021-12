Lavagem de Itapuã comemora 111 anos; veja a galeria

Com o tema "A comunidade de Itapuã se vira nos 30", a Lavagem de Itapuã encerrou os festejos populares que antecedem o Carnaval em Salvador, nesta quinta-feira, 28. A festa, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição de Itapuã e a Iemanjá, completou 111 anos.

Dividida em duas etapas, a comemoração começou cedo, com o Bando Anunciador percorrendo as ruas do bairro, convocando os moradores para as missas na Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, na Praça Dorival Caymmi.

Após a cerimônia, foi feita a lavagem das escadarias da igreja, seguida de um café da manhã, tradicionalmente servido pela comunidade do bairro, como contou Raimundo Bujão, de 58 anos, que é membro da associação de moradores e um dos organizadores da festa.

"Cerca de cinco mil pessoas participaram pela madrugada e o povo de Itapuã marca presença na lavagem e faz a festa acontecer, por isso o tema deste ano é 'A comunidade de Itapuã se vira nos 30'", disse.

Dando procedência às festividades, um cortejo, com o bloco afro Malê Debalê, os Filhos de Gandhy, a escola de samba Unidos de Itapuã e diversos grupos de percussão independentes, formados pelos próprios moradores, saiu de Piatã, por volta das 11h30, seguindo o sentido da orla, até chegar à igreja, para a segunda lavagem.

Donas de casa, pescadores e turistas marcaram presença nos festejos. Sem falar nas baianas, como dona Vera Regina, de 62 anos, que é veterana na comemoração. "Participo desde pequena, quando era trazida pela minha avó. Com o tempo me tornei baiana", falou.

Por volta das 12h30, as cerimônias da Lavagem de Itapuã chegaram ao fim.

