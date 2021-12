Lavagem de Itapuã chega aos 108 anos e celebra o farol

Pelo 108º ano consecutivo, moradores de Itapuã vão às ruas, nesta quinta-feira, 31, para participar da lavagem das escadarias da Igreja de Nossa Senhora da Conceição. O cortejo sai da praia de Placaford, às 11h, em direção ao templo, localizado na Praça Dorival Caymmi.

Segundo os organizadores, a Lavagem de Itapuã traz uma característica que a difere de outras manifestações do tipo, como a Lavagem do Bonfim e a Festa de Iemanjá, no Rio Vermelho: a organização central da festa compete aos moradores do tradicional bairro.

A programação começa com o Bando Anunciador, que sai às ruas, por volta das 2 horas da madrugada, para chamar os moradores para participarem da celebração profano-religiosa.

"Como filha da terra, defendo que devemos reviver o nosso passado bonito", declara a professora de farmacologia Ronilda Araújo dos Santos, 65 anos, organizadora do bando há oito anos.

Ela ressalta que, atualmente, o grupo sai um pouco diferente do que era no século passado, com instrumentos de corda e percussão. "Antes, saíam com latas, paus e panelas", lembra Ronilda.

140 anos do farol - Logo após o Bando Anunciador, entre as 5h30 e 6h, ocorre a pré-lavagem das escadarias ou Lavagem Nativa, iniciada há 25 anos. Esta primeira lavagem é seguida de um café da manhã, idealizado por dona Niçu, já falecida, e hoje mantido por filhos, sobrinhos e netos dela.

Um dos organizadores da festa, Raimundo Bujão ressalta que, na edição deste ano, serão lembrados os 140 anos de construção do Farol de Itapuã. O carro alegórico que será puxado pelos participantes da lavagem trará uma escultura que lembra a fundação do farol, ainda durante o reinado de Dom Pedro II. A obra é de autoria do artista plástico Ives Quaglia.

Sobre o carro alegórico irão ainda os homenageados deste ano: o babalorixá Valter Izidio dos Santos, conhecido como Babá Valtinho, e Maria Hermelina Paranhos Dias, a dona Mariinha, que é presidente do grupo cultural As Ganhadeiras de Itapuã.

O cortejo ainda terá a participação do afoxé Filhos de Gandhy, que está de volta à festa, e ainda de baianas vindas de terreiros, não contratadas como em anos anteriores. Esta diferença se dá também pela influência do Babá Valtinho, um dos mais antigos babalorixás da região, que atraiu baianas de terreiros até do bairro de Portão, em Lauro de Freitas.

Mais festa - A programação da Lavagem de Itapuã, entretanto, segue até o dia 4 de fevereiro, segunda-feira, com a realização da peixada nativa, ao meio- -dia, no Mercado Municipal. Às 16 horas, haverá a entrega dos presentes a Iemanjá, na Praia da Sereia.

Antes, no sábado, haverá outra oferta de presente à orixá, às 16h, na praia da Rua K; por volta das 19h, há desfile do Terno de Reis, na Pç. Dorival Caymmi e ruas próximas, seguindo em direção à Igreja de N. Sra. da Conceição.

Ainda no sábado, às 19h30, haverá o cortejo do afoxé Korin Nagô, que percorrerá a orla de Itapuã, seguindo em direção à Lagoa do Abaeté. No clima que marca a celebração da lavagem, os moradores do bairro realizam, na quinta-feira que antecede o Carnaval e também na terça-feira, o Baile da Baleia. Os "Testemunhas de Juvená" são uma das atrações.

